Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oluyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kura çekimi cuma günü yapılacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oluyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2024 02:01
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki çeyrek final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi cuma günü TSİ 15.00'te başlayacak ve TV 8.5'tan yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde çeyrek finallerin ilk maçları 11 Nisan, rövanş maçları 18 Nisan'da oynanacak.

Avrupa Ligi'ndeki çeyrek finalistler şu şekilde;

Roma (İtalya)
Atalanta (İtalya)
Bayer Leverkusen (Almanya)
Liverpool (İngiltere)
Benfica (Portekiz)
Milan (İtalya)
Marsilya (Fransa)
West Ham United (İngiltere)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery