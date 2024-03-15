Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki çeyrek final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi cuma günü TSİ 15.00'te başlayacak ve TV 8.5'tan yayınlanacak.
Avrupa Ligi'nde çeyrek finallerin ilk maçları 11 Nisan, rövanş maçları 18 Nisan'da oynanacak.
Avrupa Ligi'ndeki çeyrek finalistler şu şekilde;
Roma (İtalya)
Atalanta (İtalya)
Bayer Leverkusen (Almanya)
Liverpool (İngiltere)
Benfica (Portekiz)
Milan (İtalya)
Marsilya (Fransa)
West Ham United (İngiltere)
UEFA Avrupa Ligi'ndeki çeyrek final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi cuma günü TSİ 15.00'te başlayacak ve TV 8.5'tan yayınlanacak.
Avrupa Ligi'nde çeyrek finallerin ilk maçları 11 Nisan, rövanş maçları 18 Nisan'da oynanacak.
Avrupa Ligi'ndeki çeyrek finalistler şu şekilde;
Roma (İtalya)
Atalanta (İtalya)
Bayer Leverkusen (Almanya)
Liverpool (İngiltere)
Benfica (Portekiz)
Milan (İtalya)
Marsilya (Fransa)
West Ham United (İngiltere)
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