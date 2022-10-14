Avrupa Ligi'nde 4. hafta sona erdi!

UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta maçları sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Ligi'nde 4. hafta sona erdi!
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14 Ekim 2022 01:31
UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 6 grupta 8 maç yapıldı.

H Grubu'nda yer alan Trabzonspor, sahasında ağırladığı Fransa'nın Monaco takımını 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bordo-mavililer, bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı.

TSİ 19:45 ve 22.00'de oynanan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu

PSV (Hollanda) - Zürih (İsviçre): 5-0

Bodo/Glimt (Norveç) - Arsenal (İngiltere): 0-1

B Grubu

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rennes (Fransa): 0-1

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Fenerbahçe: 1-2

C Grubu

Ludogorets (Bulgaristan) - HJK Helsinki (Finlandiya): 2-0

Real Betis (İspanya) - Roma (İtalya): 1-1

D Grubu

Union Berlin (Almanya) - Malmö (İsveç): 1-0

Union Saint-Gilloise (Belçika) - Braga (Portekiz): 3-3

E Grubu

Manchester United (İngiltere) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

Real Sociedad (İspanya) - Sheriff (Moldova): 3-0

F Grubu

Lazio (İtalya) - Sturm Graz (Avusturya): 2-2

Feyenoord (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 2-2

G Grubu

Nantes (Fransa) - Freiburg (Almanya): 0-4

Karabağ (Azerbaycan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-0

H Grubu

Trabzonspor - Monaco (Fransa): 4-0

Ferencvaros (Macaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1

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