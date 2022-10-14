Avrupa Ligi'nde 4. hafta sona erdi!

UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 6 grupta 8 maç yapıldı.
H Grubu'nda yer alan Trabzonspor, sahasında ağırladığı Fransa'nın Monaco takımını 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bordo-mavililer, bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı.
TSİ 19:45 ve 22.00'de oynanan maçların sonuçları şöyle:
A Grubu
PSV (Hollanda) - Zürih (İsviçre): 5-0
Bodo/Glimt (Norveç) - Arsenal (İngiltere): 0-1
B Grubu
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rennes (Fransa): 0-1
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Fenerbahçe: 1-2
C Grubu
Ludogorets (Bulgaristan) - HJK Helsinki (Finlandiya): 2-0
Real Betis (İspanya) - Roma (İtalya): 1-1
D Grubu
Union Berlin (Almanya) - Malmö (İsveç): 1-0
Union Saint-Gilloise (Belçika) - Braga (Portekiz): 3-3
E Grubu
Manchester United (İngiltere) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0
Real Sociedad (İspanya) - Sheriff (Moldova): 3-0
F Grubu
Lazio (İtalya) - Sturm Graz (Avusturya): 2-2
Feyenoord (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 2-2
G Grubu
Nantes (Fransa) - Freiburg (Almanya): 0-4
Karabağ (Azerbaycan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-0
H Grubu
Trabzonspor - Monaco (Fransa): 4-0
Ferencvaros (Macaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 6 grupta 8 maç yapıldı.
H Grubu'nda yer alan Trabzonspor, sahasında ağırladığı Fransa'nın Monaco takımını 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bordo-mavililer, bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı.
TSİ 19:45 ve 22.00'de oynanan maçların sonuçları şöyle:
A Grubu
PSV (Hollanda) - Zürih (İsviçre): 5-0
Bodo/Glimt (Norveç) - Arsenal (İngiltere): 0-1
B Grubu
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rennes (Fransa): 0-1
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Fenerbahçe: 1-2
C Grubu
Ludogorets (Bulgaristan) - HJK Helsinki (Finlandiya): 2-0
Real Betis (İspanya) - Roma (İtalya): 1-1
D Grubu
Union Berlin (Almanya) - Malmö (İsveç): 1-0
Union Saint-Gilloise (Belçika) - Braga (Portekiz): 3-3
E Grubu
Manchester United (İngiltere) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0
Real Sociedad (İspanya) - Sheriff (Moldova): 3-0
F Grubu
Lazio (İtalya) - Sturm Graz (Avusturya): 2-2
Feyenoord (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 2-2
G Grubu
Nantes (Fransa) - Freiburg (Almanya): 0-4
Karabağ (Azerbaycan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-0
H Grubu
Trabzonspor - Monaco (Fransa): 4-0
Ferencvaros (Macaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1
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