Avrupa Ligi'nde 4. hafta sona erdi!

UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları tamamlandı.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 6 grupta 8 maç yapıldı.



H Grubu'nda yer alan Trabzonspor, sahasında ağırladığı Fransa'nın Monaco takımını 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bordo-mavililer, bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı.



TSİ 19:45 ve 22.00'de oynanan maçların sonuçları şöyle:



A Grubu



PSV (Hollanda) - Zürih (İsviçre): 5-0



Bodo/Glimt (Norveç) - Arsenal (İngiltere): 0-1



B Grubu



Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rennes (Fransa): 0-1



AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Fenerbahçe: 1-2



C Grubu



Ludogorets (Bulgaristan) - HJK Helsinki (Finlandiya): 2-0



Real Betis (İspanya) - Roma (İtalya): 1-1



D Grubu



Union Berlin (Almanya) - Malmö (İsveç): 1-0



Union Saint-Gilloise (Belçika) - Braga (Portekiz): 3-3



E Grubu



Manchester United (İngiltere) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0



Real Sociedad (İspanya) - Sheriff (Moldova): 3-0



F Grubu



Lazio (İtalya) - Sturm Graz (Avusturya): 2-2



Feyenoord (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 2-2



G Grubu



Nantes (Fransa) - Freiburg (Almanya): 0-4



Karabağ (Azerbaycan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-0



H Grubu



Trabzonspor - Monaco (Fransa): 4-0



Ferencvaros (Macaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1





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