Avrupa Ligi maçı öncesi Marsilya'da kavga çıktı!

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya - Lazio maçı öncesinde tansiyon bir hayli yükseldi. Popüler taraftar topluluğu ile tanınan iki takımın taraftarları, Fransa'da birbirine girdi.
La Provence gazetesinin haberine göre 80 kişinin karıştığı kavgada 2 Lazio, 1 Marsilya taraftarı ciddi şekilde yaralandı.
BİBER GAZI İLE DAĞITILDI
Holiganların bazılarında bıçak bulunduğu, polisin biber gazı kullanarak taraftarları dağıttığı belirtildi. Çıkan olayların ardından ise herhangi bir tutuklanma yaşanmadı.
La Provence gazetesinin haberine göre 80 kişinin karıştığı kavgada 2 Lazio, 1 Marsilya taraftarı ciddi şekilde yaralandı.
BİBER GAZI İLE DAĞITILDI
Holiganların bazılarında bıçak bulunduğu, polisin biber gazı kullanarak taraftarları dağıttığı belirtildi. Çıkan olayların ardından ise herhangi bir tutuklanma yaşanmadı.
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REPORTS: Marseille fans clashed with Lazio fans last night. There are injuries on both sides.#EuropaOnStarTimes pic.twitter.com/Z328lm4Vfj
— The Adam Maina ™ (@AdamMaina_) 25 Ekim 2018