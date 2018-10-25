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Avrupa Ligi maçı öncesi Marsilya'da kavga çıktı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'da oynanacak maç öncesinde Marsilya ve Lazio taraftarları arasında kavga çıktı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Avrupa Ligi maçı öncesi Marsilya'da kavga çıktı!
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25 Ekim 2018 17:34
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya - Lazio maçı öncesinde tansiyon bir hayli yükseldi. Popüler taraftar topluluğu ile tanınan iki takımın taraftarları, Fransa'da birbirine girdi.

La Provence gazetesinin haberine göre 80 kişinin karıştığı kavgada 2 Lazio, 1 Marsilya taraftarı ciddi şekilde yaralandı.

BİBER GAZI İLE DAĞITILDI

Holiganların bazılarında bıçak bulunduğu, polisin biber gazı kullanarak taraftarları dağıttığı belirtildi. Çıkan olayların ardından ise herhangi bir tutuklanma yaşanmadı.

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