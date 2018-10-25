Avrupa Ligi maçı öncesi Marsilya'da kavga çıktı!

REPORTS: Marseille fans clashed with Lazio fans last night. There are injuries on both sides.#EuropaOnStarTimes pic.twitter.com/Z328lm4Vfj



— The Adam Maina ™ (@AdamMaina_) 25 Ekim 2018

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacakmaçı öncesinde tansiyon bir hayli yükseldi. Popüler taraftar topluluğu ile tanınan iki takımın taraftarları, Fransa'da birbirine girdi.La Provence gazetesinin haberine göre 80 kişinin karıştığı kavgadaHoliganların bazılarında bıçak bulunduğu, polisin biber gazı kullanarak taraftarları dağıttığı belirtildi. Çıkan olayların ardından ise herhangi bir tutuklanma yaşanmadı.