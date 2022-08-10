Avrupa Ligi 3. Tur elemeleri başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Tur elemeleri tek maçla başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Avrupa Ligi 3. Tur elemeleri başladı
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10 Ağustos 2022 01:49
UEFA Avrupa Ligi'nde İrlanda ekibi Shamrock Rovers, play-off turuna yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 3. eleme turu rövanş mücadelesi, tek maçla başladı.

İlk maçı 3-1 kazanan Shamrock Rovers, Kuzey Makedonya ekibi Shkupi'yi rövanşta da 2-1 yenerek tur atladı.

Shamrock Rovers'ın play-off'taki rakibi, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda elenen Macaristan temsilcisi Ferencvaros oldu.

Ligde 3. eleme turu rövanşları, 11 Ağustos Perşembe günü tamamlanacak. Play-off turu karşılaşmaları ise 18 ve 25 Ağustos'ta oynanacak.

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