Avrupa Kürek Şampiyonası İtalya'da yapılacak

Avrupa Kürek Şampiyonası, 9-11 Nisan tarihlerinde İtalya'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Kürek Şampiyonası İtalya'da yapılacak
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30 Mart 2021 16:05
Avrupa Kürek Şampiyonası, 9-11 Nisan tarihlerinde İtalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varese şehrinde düzenlenecek organizasyonda milli sporcular, 5 kategoride mücadele edecek.

Şampiyonaya katılacak milli takım kadrosu şöyle:

LM 2x (Hafif kilo erkekler iki çifte): Fatih Ünsal ve Enes Gök.

M 1x (Erkekler tek çifte): Onat Kazaklı.

LW 2x (Hafif kilo kadınlar iki çifte): Mervenur Uslu ve Elis Özbay.

LM 4x (Hafif kilo erkekler dört çifte): Mert Kaan Kartal, Denizhan Aydın, Bayram Sönmez ve Şefik Çakmak.

M 2- (Erkekler iki tek): Selahattin Gürsoy ve Aydın İnanç Şahin.



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