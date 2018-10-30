Avrupa'da 194. randevu

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde iki Türk temsilcisi İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Pınar Karşıyaka 31 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da karşılaşacak.C Grubu'nda henüz galibiyeti bulunmayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile ilk 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka, 31 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Cebeci Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.İki takım arasında Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Pınar Karşıyaka 89-84 kazanmıştı.Gruptaki diğer müsabakada ise Hollanda'dan Donar, Belçika'da Spirou Basket'e konuk olacak.Avrupa kupalarında 194. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 193 karşılaşmada 98 galibiyet, 94 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 15 bin 172 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 10 sayı gördü.