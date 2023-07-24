Avrupa kupalarında her puan Türkiye için!

Futbolda kısa yaz tatilinin ardından temsilcilerimiz için Avrupa macerası bu hafta start alıyor.
İlk olarak salı Şampiyonlar Ligi 2. ön elemede Galatasaray, Zalgiris deplasmanında çıkacak. Konferans Ligi'nde çarşamba F.Bahçe Zimbru'yu konuk edecek. Aynı organizasyonda perşembe Cluj-Adana Demir, Beşiktaş-Tirana maçları oynanacak. 4 temsilcimizin alacağı sonuçlar sezona 13. basamakta başlayan Türkiye'nin ülke puanınında yukarı çıkması için kritik öneme sahip.
GEÇEN YIL 8 SIRA ÇIKTIK
Geçen yıl da açılışı 20. sırada yapan Türkiye; F.Bahçe, Başakşehir, Trabzon, Sivas'ın aldığı başarılı sonuçlarla 12.'liğe kadar çıkmıştı. Bu sayede 2024-25'te Avrupa'ya 5 takımımız gidecek. Şampiyon Devler Ligi play-off turundan 2. ise 2. eleme turunda sezonu açacak. Lig 3'sü Avrupa Ligi 2. eleme, 4. ise Konferans Ligi 2. elemeden Avrupa'ya giriş yapacak. Türkiye Kupası şampiyonu Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonla birlikte değişen formatla Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kalabilmesi için Türkiye'nin sıralamada ilk 10'da yer alması gerekiyor.
İlk olarak salı Şampiyonlar Ligi 2. ön elemede Galatasaray, Zalgiris deplasmanında çıkacak. Konferans Ligi'nde çarşamba F.Bahçe Zimbru'yu konuk edecek. Aynı organizasyonda perşembe Cluj-Adana Demir, Beşiktaş-Tirana maçları oynanacak. 4 temsilcimizin alacağı sonuçlar sezona 13. basamakta başlayan Türkiye'nin ülke puanınında yukarı çıkması için kritik öneme sahip.
GEÇEN YIL 8 SIRA ÇIKTIK
Geçen yıl da açılışı 20. sırada yapan Türkiye; F.Bahçe, Başakşehir, Trabzon, Sivas'ın aldığı başarılı sonuçlarla 12.'liğe kadar çıkmıştı. Bu sayede 2024-25'te Avrupa'ya 5 takımımız gidecek. Şampiyon Devler Ligi play-off turundan 2. ise 2. eleme turunda sezonu açacak. Lig 3'sü Avrupa Ligi 2. eleme, 4. ise Konferans Ligi 2. elemeden Avrupa'ya giriş yapacak. Türkiye Kupası şampiyonu Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonla birlikte değişen formatla Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kalabilmesi için Türkiye'nin sıralamada ilk 10'da yer alması gerekiyor.
|
ÜLKE
|
PUAN
|
TAKIM SAYISI
|
1. İNGİLTERE
|
88.928
|
8
|
2. İSPANYA
|
75.927
|
8
|
3. İTALYA
|
71.569
|
7
|
4. ALMANYA
|
69.552
|
7
|
5. HOLLANDA
|
52.100
|
5
|
6. FRANSA
|
51.914
|
6
|
7. PORTEKİZ
|
46.649
|
6
|
8. BELÇİKA
|
34.400
|
5
|
9. İSKOÇYA
|
30.450
|
5
|
10. AVUSTURYA
|
28.600
|
5
|
11. İSVİÇRE
|
27.775
|
5
|
12. SIRBİSTAN
|
27.175
|
5
|
13. TÜRKİYE
|
26.600
|
4