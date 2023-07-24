Avrupa kupalarında her puan Türkiye için!

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizin eleme turu macerası bu hafta oynanacak maçlarla başlıyor. G.Saray salı günü Devler Ligi 2. ön elemede Zalgiris ile karşılaşırken Konferans Ligi'nde çarşamba F.Bahçe-Zimbru, perşembe Cluj-Adana Demir, Beşiktaş-Tirana maçları oynanacak. 4 ekibin alacağı sonuçlar sezona 13. sırada başlayan Türkiye'nin yukarı çıkması için kritik öneme sahip.

Haber; Hürriyet
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Avrupa kupalarında her puan Türkiye için!
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24 Temmuz 2023 11:55
Futbolda kısa yaz tatilinin ardından temsilcilerimiz için Avrupa macerası bu hafta start alıyor.

İlk olarak salı Şampiyonlar Ligi 2. ön elemede Galatasaray, Zalgiris deplasmanında çıkacak. Konferans Ligi'nde çarşamba F.Bahçe Zimbru'yu konuk edecek. Aynı organizasyonda perşembe Cluj-Adana Demir, Beşiktaş-Tirana maçları oynanacak. 4 temsilcimizin alacağı sonuçlar sezona 13. basamakta başlayan Türkiye'nin ülke puanınında yukarı çıkması için kritik öneme sahip.

GEÇEN YIL 8 SIRA ÇIKTIK

Geçen yıl da açılışı 20. sırada yapan Türkiye; F.Bahçe, Başakşehir, Trabzon, Sivas'ın aldığı başarılı sonuçlarla 12.'liğe kadar çıkmıştı. Bu sayede 2024-25'te Avrupa'ya 5 takımımız gidecek. Şampiyon Devler Ligi play-off turundan 2. ise 2. eleme turunda sezonu açacak. Lig 3'sü Avrupa Ligi 2. eleme, 4. ise Konferans Ligi 2. elemeden Avrupa'ya giriş yapacak. Türkiye Kupası şampiyonu Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonla birlikte değişen formatla Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kalabilmesi için Türkiye'nin sıralamada ilk 10'da yer alması gerekiyor.

ÜLKE
PUAN
TAKIM SAYISI
1. İNGİLTERE
88.928
8
2. İSPANYA
75.927
8
3. İTALYA
71.569
7
4. ALMANYA
69.552
7
5. HOLLANDA
52.100
5
6. FRANSA
51.914
6
7. PORTEKİZ
46.649
6
8. BELÇİKA
34.400
5
9. İSKOÇYA
30.450
5
10. AVUSTURYA
28.600
5
11. İSVİÇRE
27.775
5
12. SIRBİSTAN
27.175
5
13. TÜRKİYE
26.600
4
 

 

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