Avrupa kupalarında her puan Türkiye için!

ÜLKE PUAN TAKIM SAYISI 1. İNGİLTERE 88.928 8 2. İSPANYA 75.927 8 3. İTALYA 71.569 7 4. ALMANYA 69.552 7 5. HOLLANDA 52.100 5 6. FRANSA 51.914 6 7. PORTEKİZ 46.649 6 8. BELÇİKA 34.400 5 9. İSKOÇYA 30.450 5 10. AVUSTURYA 28.600 5 11. İSVİÇRE 27.775 5 12. SIRBİSTAN 27.175 5 13. TÜRKİYE 26.600 4

Futbolda kısa yaz tatilinin ardından temsilcilerimiz için Avrupa macerası bu hafta start alıyor.İlk olarak salı Şampiyonlar Ligi 2. ön elemede Galatasaray, Zalgiris deplasmanında çıkacak. Konferans Ligi'nde çarşamba F.Bahçe Zimbru'yu konuk edecek. Aynı organizasyonda perşembe Cluj-Adana Demir, Beşiktaş-Tirana maçları oynanacak. 4 temsilcimizin alacağı sonuçlar sezona 13. basamakta başlayan Türkiye'nin ülke puanınında yukarı çıkması için kritik öneme sahip.Geçen yıl da açılışı 20. sırada yapan Türkiye; F.Bahçe, Başakşehir, Trabzon, Sivas'ın aldığı başarılı sonuçlarla 12.'liğe kadar çıkmıştı. Bu sayede 2024-25'te Avrupa'ya 5 takımımız gidecek. Şampiyon Devler Ligi play-off turundan 2. ise 2. eleme turunda sezonu açacak. Lig 3'sü Avrupa Ligi 2. eleme, 4. ise Konferans Ligi 2. elemeden Avrupa'ya giriş yapacak. Türkiye Kupası şampiyonu Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak.Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonla birlikte değişen formatla Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kalabilmesi için Türkiye'nin sıralamada ilk 10'da yer alması gerekiyor.