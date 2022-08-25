Avrupa Kulüpler Birliği, İstanbul'da toplandı

Avrupa Kulüpler Birliği, yeni sezonun ilk toplantısını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Kulüpler Birliği, İstanbul'da toplandı
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25 Ağustos 2022 17:28
Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Yönetim Kurulu, İstanbul'da toplandı.

ECA Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin başkanlık ettiği yeni sezonun ilk toplantısına İstanbul ev sahipliği yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, ECA Yönetim Kurulu üyesi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı.

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