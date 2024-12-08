Avrupa Kros Şampiyonası'nda büyük erkekler yarışı tamamlandı

Antalya'da düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası'nda büyük erkekler kategorisinde Norveçli atlet Jakob Ingebrigtsen, parkuru 22.16'lık süreyle birinci tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Avrupa Kros Şampiyonası'nda büyük erkekler yarışı tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Aralık 2024 16:01
Türkiye Atletizm Federasyonu, Kepez Belediyesi ve Avrupa Atletizm Federasyonu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde DokumaPark Kros Parkuru'nda gerçekleştirilen şampiyonada büyük erkekler yarışı tamamlandı.

Türkiye'yi 7,5 kilometrelik bu kategoride Ayetullah Aslanhan, Yiğit Dilaver Eker, Murat Emektar, Mehmet Kalyoncu, Abdullah Tuğluk ve Ramazan Özdemir temsil etti.

Yarışmada, Norveçli atlet Jakob Ingebrigtsen parkuru 22.16'lık süreyle bitirerek birinciliği elde ederken, İtalyan sporcu Yemaneberhan Crippa 22.24'lük derecesiyle 2'nci, İspanyol yarışmacı Thierry Ndikumwenayo ise parkuru 22.31'le tamamlayarak 3'üncü oldu.

Türk sporculardan en iyi dereceyi Abdullah Tuğluk elde etti. Abdullah Tuğluk, 23.19'luk derecesiyle 35'inci sırada yer aldı.

Diğer Türk sporculardan Ayetullah Aslanhan 61'inci, Ramazan Özdemir 76'ncı, Murat Emektar 80'inci, Mehmet Kalyoncu 82'nci, Yiğit Dilaver Eker ise 85'inci sırada yarışmayı tamamladı.

Organizasyon, ödül töreniyle sona erecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery