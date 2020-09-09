Avrupa Kros Şampiyonası, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi

İrlanda Cumhuriyeti'nde 13 Aralık'ta yapılması planlanan 2020 Avrupa Kros Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Avrupa Kros Şampiyonası, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi
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09 Eylül 2020 17:07
İrlanda Cumhuriyeti'nde 13 Aralık'ta yapılması planlanan 2020 Avrupa Kros Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Atletizm Birliği'nin 2020'nin son büyük yarışını Kovid-19 nedeniyle iptal etmek zorunda kaldığı belirtildi.

İsviçre'nin Lozan şehrinde yapılan toplantıda Dublin'de seyahat ve konaklama kısıtlamalarının sürmesi nedeniyle organizasyonun iptal edilmesinin görüşüldüğü aktarıldı. Toplantı sonunda, 2020 Avrupa Kros Şampiyonası'nın bu yıl yapılmamasının uygun görülerek, karara bağlandığı kaydedildi.



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