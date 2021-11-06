Avrupa kokartlı kadın hentbol hakeminin hedefi Şampiyonlar Ligi finali yönetmek

"Aldığım ilk uluslararası daveti unutamıyorum"

"Seremoni sırasında ağladım"

"Sporcu birden yanıma kadar geldi ve elimi tutarak öptü"

Hentbol sporcusu olarak yıllarca sahalarda ter döken 40 yaşındaki Şimşek, 1999 yılında yaşadığı sakatlığın ardından oyunculuğu bırakarak hakemliğe başladı. Şimşek ile hakem ortağı Pınar Ünlü Hatipoğlu, gösterdikleri performansla 2003 yılında EHF kokartı almaya hak kazandı.Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü de olan bir çocuk annesi Şimşek, 18 yılda Avrupa Kupası, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi grup müsabakaları da olmak üzere 500'den fazla uluslararası karşılaşmada hakem ortağı Hatipoğlu ile düdük çaldı.Şimşek, AA muhabirine, yaptığı işten büyük keyif aldığını belirtti.diyen Şimşek, hakem ortağı ile Türk hentbol tarihinin ilk ve hala da tek uluslararası kadın hakemi unvanına sahip olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.Her zaman dünyada bilinen bir hakem olmayı hayal ettiğini söyleyen Mehtap Şimşek,diye konuştu.Şimşek, kariyeri boyunca hakem eşi Pınar Ünlü Hatipoğlu ile hiç ayrılmadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının kendisi için özel bir anlamının olduğunu kaydeden Şimşek, bir anısını şöyle anlattı:Mehtap Şimşek, daha fazla kadın hentbol hakemini sahalarda görmek istediklerine değinerek, şöyle devam etti:Maçlarda zorlanmadığını anlatan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:Hakem Şimşek, desteklerinden dolayı Türkiye Hentbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Mersin İl Müdürlüğüne teşekkür ettiğini dile getirdi.Şimşek ile Hatipoğlu, son olarak 16 Ekim'de EHF Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme karşılaşmasında görev aldı.