Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası Mersin'de

Mersin'de 31 Ekim Perşembe günü başlayacak Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı.



Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle organize edilecek şampiyonanın açılış töreni, Toroslar Bocce Tesisi'nde gerçekleştirildi.



Programda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin'in ev sahipliği yaptığı organizasyonlar sayesinde dünyada önemli bocce merkezleri arasına girdiğini söyledi.



Kentte çeşitli branşlarda 215 bin lisanslı sporcunun olduğunu belirten Pehlivan, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılar elde edildiğini anlattı.



Pehlivan, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek sporculara başarılar diledi.



Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanı Mutlu Türkmen de Toroslar Bocce Tesisi'nin çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ettiğini dile getirdi.



Organizasyona katkı sunan paydaşlara teşekkür eden Türkmen, "Böyle bir organizasyonun açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.



Avrupa Volo Federasyonu Başkanı Tomislav Curka, Dünya Volo Federasyonu Genel Sekreteri Pascal Fernandes ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz'ün de konuşma yaptığı programda çeşitli gösteriler yapıldı.



11 ülkeden 100 sporcu katılacak



31 Ekim Perşembe günüeleme müsabakalarıyla başlayacak şampiyonada 11 ülkeden yaklaşık 100 kişi katılacak.



Boccenin volo disiplininde basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerinde gerçekleşecek organizasyonda röle karışık kategorilerinde erkek sporcular da ter dökecek.



Milli sporcular İnci Ece Öztürk, Buket Öztürk, Emine Dursun, Beyza Tatarlı, Mine Türker ve Mehmet Can Yakın'ın mücadele edeceği şampiyona, 2 Kasım'da sona erecek.



