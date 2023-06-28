Avrupa Kadınlar Hokey Şampiyonası'nda Türkiye kaybetti!

Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Avrupa Hokey Şampiyonası'nda mağlup oldu.



Milliler, B Grubu'ndaki ilk maçında Polonya'nın Walcz kentinde İsviçre ile karşı karşıya geldi.



Karşılaşmanın ilk yarısını 4-2 önde kapatan İsviçre, mücadeleyi de 5-3 kazandı. Ay-yıldızlıların gollerini Perihan Çınar (2) ve Fatma Songül Gültekin attı.



Türkiye, grupta perşembe günü TSİ 14.00'te Galler, TSİ 19.00'da da Gürcistan ile karşılaşacak.









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