Avrupa Kadınlar Hokey Şampiyonası'nda Türkiye kaybetti!

Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 5s mücadelesinde İsviçre'ye 5-3 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Kadınlar Hokey Şampiyonası'nda Türkiye kaybetti!
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28 Haziran 2023 18:58
Son güncelleme 28 Haziran 2023 18:59
Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Avrupa Hokey Şampiyonası'nda mağlup oldu.

Milliler, B Grubu'ndaki ilk maçında Polonya'nın Walcz kentinde İsviçre ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını 4-2 önde kapatan İsviçre, mücadeleyi de 5-3 kazandı. Ay-yıldızlıların gollerini Perihan Çınar (2) ve Fatma Songül Gültekin attı.

Türkiye, grupta perşembe günü TSİ 14.00'te Galler, TSİ 19.00'da da Gürcistan ile karşılaşacak. 

 

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