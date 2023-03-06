Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası torbaları belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası gruplarının belirleneceği kura çekimine 2. torbadan katılacak.



FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Çarşamba günü TSİ 19.00'da Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenecek çekilişe katılacak takımların torbaları belirlendi.



Türkiye, FIBA dünya sıralaması esas alınarak gerçekleşen dağılım doğrultusunda İtalya, Yunanistan ve Slovenya ile beraber 2. torbada yer aldı.



16 katılımcı, kura çekimi sonucu 4 gruba dağılacak. İsrail ve Slovenya'nın ev sahipliği yapacağı 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası, 15-25 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.



Takımların torbalara dağılımı şöyle:



1. torba: İspanya, Fransa, Belçika, Sırbistan



2. torba: Türkiye, İtalya, Yunanistan, Slovenya



3. torba: Büyük Britanya, Karadağ, Slovakya, Çekya



4. torba: Macaristan, Letonya, Almanya, İsrail





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