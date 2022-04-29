Avrupa Judo Şampiyonası

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler 66 kiloda Ejder Toktay 3. turda, kadınlar 48 kiloda Sıla Ersin 2. turda, aynı sıkletteki Merve Azak, 57 kiloda Hasret Bozkurt, erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş ise ilk tur karşılaşmalarında rakiplerine yenildi.



Şampiyonada yarın kadınlar 63 kiloda Ayten Yeksan, 70 kiloda Minel Akdeniz ve Fidan Ögel, erkekler 73 kiloda Umalt Demirel ile 81 kiloda Vedat Albayrak, madalya mücadelesi yapacak.





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