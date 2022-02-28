Avrupa Judo Birliğinin Rus başkanı istifa etti

Avrupa Judo Birliğinin Rus başkanı Sergey Soloveychik, görevinden istifa etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Avrupa Judo Birliğinin Rus başkanı istifa etti
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28 Şubat 2022 16:06
Avrupa Judo Birliği (EJU) Başkanı Rus Sergey Soloveychik, ülkesinin Ukrayna'ya müdahalesi sonrası görevinden istifa etti.

Soloveychik, yaptığı yazılı açıklamada, 2007 yılından beri sürdürdüğü görevinden ayrıldığını duyurdu.

En son 2020 yılında tekrar başkanlığa seçilen Soloveychik'in istifası sonrası başkan yardımcısı Alman Otto Kneitinger, başkan vekilliğine seçildi.

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