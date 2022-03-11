Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın milliler şampiyon!

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalyayla takım halinde şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın milliler şampiyon!
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11 Mart 2022 22:48
Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda elde ettiği 6 madalyayla takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Filibe şehrinde düzenlenen organizasyonda kadınlarda müsabakalar tamamlandı. Toplam 10 sıkletin 6'sında Türk sporcular madalya almayı başardı.

Ay-yıldızlı ekip, organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalyayla takım halinde 20 ülke arasında 143 puanla 1. sırada tamamladı. Ülke sıralamasında Macaristan 2'nci, Polonya 3'üncü oldu.

Şampiyonada milli sporculardan 57 kiloda Elvira Kamaloğlu altın, 68 kiloda Aslı Demir gümüş, 53 kiloda Rahime Arı, 55 kiloda Zeynep Yetgil, 65 kiloda Yağmur Çakmak ve 76 kiloda Mehtap Gültekin bronz madalya kazandı.

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