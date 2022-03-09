Avrupa Güreş Şampiyonası'nda genç milliler 3 madalya elde etti

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde Kadir Kamal ve Abdullah Toprak gümüş, Mustafa Olgun bronz madalya aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda genç milliler 3 madalya elde etti
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09 Mart 2022 23:18
Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde Kadir Kamal ve Abdullah Toprak gümüş, Mustafa Olgun bronz madalya elde etti.

Filibe şehrinde düzenlenen organizasyonda grekoromen stil müsabakaları sona erdi. Bu stilde son gün, 4 milli güreşçi madalya mücadelesi verdi.

67 kiloda Kadir Kamal, finalde Gürcistan'dan Diego Chkhikvadze'yle karşılaştı. Rakibine 3-2 yenilen Kadir, minderden gümüş madalyayla ayrıldı.

Finaldeki diğer milli güreşçi 72 kilodaki Abdullah Toprak, bir başka Gürcü sporcu Giorgi Chkhikvadze'yle altın madalya mücadelesi verdi. Abdullah da rakibine 7-5 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

97 kiloda mindere çıkan Mustafa Olgun ise Estonya'dan Richard Karelson'u yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Günün diğer madalya mücadelesinde 60 kiloda Mükremin Aktaş, bronz madalya için güreştiği Moldovalı Vitalie Eriomenco'ya 6-4 yenildi.

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