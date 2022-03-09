Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Aslı Demir finale yükseldi

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda Aslı Demir finale yükseldi.



Filibe şehrinde düzenlenen organizasyonda kadınlar müsabakaları başladı ve 5 milli güreşçi mindere çıktı.



68 kiloda Aslı Demir sırasıyla Polonya'dan Karolina Kozlowska, İspanya'dan Marta Ojeda Navarro ve Azerbaycan'dan Nigar Mirazada'yı eleyerek finale adını yazdırdı. Aslı, yarın finalde Moldovalı Irina Ringaci'yle altın madalya mücadelesi verecek.



50 kiloda Zehra Demirhan, 55 kiloda Zeynep Yetgil ve 76 kiloda Mehtap Gültekin, yarı finalde rakiplerine yenildi. Bu üç sporcu da yarın bronz madalya için mindere çıkacak.



Milli sporculardan 59 kiloda Ebru Dağbaşı ise 3. turda İtalyan Morena De Vita'ya yenilerek elendi.





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