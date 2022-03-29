Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 4 milli sporcu yarı finalde

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde 4 milli sporcu yarı finale yükseldi.



Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyona erkekler serbest stil müsabakalarıyla devam edildi.



Gündüz seansında Taha Akgül, Süleyman Atlı, Osman Göçen ve Feyzullah Aktürk, yarı finale kaldı.



125 kiloda mücadele eden olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, elemeleri bay geçti. Çeyrek finalde Sırp Magomedgadzhi Nurasulov'u 5-0 yenen Taha, adını yarı finale yazdırdı.



86 kiloda Türkiye'yi temsil eden Osman Göçen, elemelerde Büyük Britanyalı Syerus Eslami'yi 10-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde de Bulgar Akhmed Adamovich Magamaev'i 5-4 yenerek yarı finale çıktı.



Avrupa şampiyonalarında ilk kez 61 kiloda güreşen ve elemeleri bay geçen Süleyman Atlı, çeyrek finaldeki Macar rakibi Gamzatgadzhi Khalidov müsabakaya çıkmadığı için doğrudan yarı finale yükseldi.



92 kilo elemelerinde Avusturyalı Benjamin Greil'i 11-1 teknik üstünlükle geçen Feyzullah Aktürk, çeyrek finalde Moldovalı Georgii Rubaev'i 8-0 yenerek son dört sporcu arasına kaldı.



74 kilo elemelerinde İsrailli Mitchell Louis Finesilver'i 7-2 mağlup eden Soner Demirtaş, çeyrek finalde Küba asıllı İtalyan Frank Chamizo Marquez'in rakibi oldu. Dünya şampiyonu Marquez karşısında ilk devreyi 5-0 geride kapatan Soner, sakatlığı nedeniyle müsabakaya devam edemedi.



Bugün akşam seansında yapılacak yarı finallerde Süleyman, Bulgar Georgi Valentinov Vangelov, Osman, San Marino'dan Myles Nazem Amine, Feyzullah, Gürcü Miriani Maisuradze, Taha ise Macar Daniel Ligeti ile karşılaşacak.



- Üç bronz maçı var



Öte yandan, 70 kilo repesaj müsabakasında Alman Kevin Christopher Henkel'i 10-8 yenen Selahattin Kılıçsallayan, akşam seansında Moldovalı Nicolai Grahmez ile bronz madalya maçı yapacak.



Selahattin'in yanı sıra bu akşam 79 kiloda Muhammet Akdeniz, 65 kiloda da Münir Recep Aktaş, üçüncülük müsabakasına çıkacak.





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