Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 milli sporcu finalde!

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen stilde milli sporculardan Kadir Kamal 67 kiloda, Abdullah Toprak ise 72 kiloda altın madalya için mindere çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 milli sporcu finalde!
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09 Mart 2022 00:32
Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde iki milli sporcu finale yükseldi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadir Kamal, grekoromen stil 67 kiloda İsveçli Niklas Jan Olov Pontus Oehlen'i 8-1 yenerek finale çıktı.

Kadir, finalde Gürcü Diego Chkhikvadze ile karşılaşacak.

Abdullah Toprak ise grekoromen stil 72 kiloda Ermeni Shant Khachatryan'ı 4-0 yenerek finale adını yazdırdı.

Abdullah, finalde Gürcü Giorgi Chkhikvadze ile karşı karşıya gelecek.

Altın madalya şansını yitiren Mükremin Aktaş, grekoromen stil 60 kiloda bronz madalya için minderde yerini alacak.


Öte yandan 87 kiloda Muhittin Sarıçiçek, repesaj mücadelesinde Azerbaycanlı Lachin Valiyev'e 7-5 yenilerek madalya maçına çıkma şansını kaybetti.

 

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