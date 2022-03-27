Avrupa Güreş Şampiyonası heyecanı Macaristan'da yaşanacak

2022 Avrupa Güreş Şampiyonası, Pazartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayacak.



Tokyo Olimpiyatları'nın ardından güreşte ilk önemli şampiyona Budapeşte'de gerçekleştirilecek.



28 Mart-3 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda toplam 30 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.



Bir hafta sürecek şampiyonanın ilk gününde erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.



Organizasyonda 57 kiloda Muhammet Karavuş, 65 kiloda Recep Aktaş, 70 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 79 kiloda Muhammed Akdeniz, 97 kiloda ise Burak Şahin Türkiye'yi temsil edecek.



Rıza 11'inci, Taha 9'uncu şampiyonluğu hedefliyor



Tokyo Olimpiyatları'ndan madalyayla dönen ve ağır sıklette güreşen milli sporculardan Rıza Kayaalp 11'inci, Taha Akgül 9'uncu, Yasemin Adar Yiğit ise 5'inci kez Avrupa şampiyonu olmaya çalışacak.



Grekoromen stilde mücadele eden Rıza, Türk güreşçiler arasında en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan güreşçi unvanını elinde bulunduruyor.



Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ise serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan güreşçi konumunda.



Üst üste 3 kez (2016, 2017, 2018) Avrupa şampiyonu olan Soner Demirtaş, 4 yıl sonra yeniden kürsünün zirvesine çıkmayı amaçlıyor.



Daha önce 57 kiloda yarışan ve Avrupa şampiyonalarında büyükler kategorisinde 2 altın madalya elde eden Süleyman Atlı ise ilk kez 61 kiloda güreşecek.



Milliler Polonya'dan 8 madalyayla dönmüştü



Türkiye, Polonya'nın başkenti Varşova'da geçen yıl düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmıştı.



Şampiyonada altın madalyalar milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Taha Akgül ve Süleyman Atlı'dan gelmişti.



Milli takım kadrosu



Hem genç hem de tecrübeli sporcuların bir arada bulunduğu 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası milli takım kadrosu şöyle:



Erkekler serbest stil



57 kilo: Muhammet Karavuş



61 kilo: Süleyman Atlı



65 kilo: Recep Aktaş



70 kilo: Selahattin Kılıçsallayan



74 kilo: Soner Demirtaş



79 kilo: Muhammed Akdeniz



86 kilo: Osman Göçen



92 kilo: Feyzullah Aktürk



97 kilo: Burak Şahin



125 kilo: Taha Akgül



Grekoromen



55 kilo: Emre Mutlu



60 kilo: Kerem Kamal



63 kilo: Ahmet Uyar



67 kilo: Murat Fırat



72 kilo: Cengiz Arslan



77 kilo: Yunus Emre Başar



82 kilo: Burhan Akbudak



87 kilo: Metehan Başar



97 kilo: Beytullah Kayışdağ



130 kilo: Rıza Kayaalp



Kadınlar



50 kilo: Evin Demirhan Yavuz



53 kilo: Zeynep Yetgil



55 kilo: Bedia Gün



57 kilo: Elvira Kamaloğlu



59 kilo: Elif Yanık



62 kilo: Yağmur Çakmak



65 kilo: Aslı Tuğcu



68 kilo: Aslı Demir



72 kilo: Buse Çavuşoğlu



76 kilo: Yasemin Adar Yiğit









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