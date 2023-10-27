Fenerbahçe'de bu sezon Edin Dzeko, Süper Lig'de; Michy Batshuayi ise Konferans Ligi'nde as forvet konumunda.
Batshuayi, ligde 4 maçta 76 dakika süre aldı ve hiç ağları sarsamadı. Ancak iş Konferans Ligi'ne gelince, işler değişti. Belçikalı forvet, Konferans Ligi Elemeleri'nde 2, grupta ise 1 gol attı. Beklendiği gibi 30 yaşındaki golcü dünkü Ludogorets mücadelesinde yine ilk 11'deki yerini aldı. Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Fred'in geliştirdiği atakta Batshuayi, kaleci Sluga'yı avlayarak bu sezonki 4. gol sevincini de Konferans Ligi'nde yaşadı.
EN İYİ SEZONUNU TEKRARLADI
Fenerbahçe'nin skoru 2-0'a getiren sayısı da Belçikalı oyuncuun vurmaya çalışırken sektirdiği topu Zajc'ın ağlara göndermesiyle geldi. Tecrübeli forvet, kariyerinde Avrupa Kupaları'nda bir sezonda ulaştığı en fazla gol sayısını henüz ekim ayında tekrarladı. Batshuayi, kalan maçlarda 1 kez daha ağları sarsarsa, Avrupa'daki en golcü sezonunu yaşamış olacak.
Batshuayi, ligde 4 maçta 76 dakika süre aldı ve hiç ağları sarsamadı. Ancak iş Konferans Ligi'ne gelince, işler değişti. Belçikalı forvet, Konferans Ligi Elemeleri'nde 2, grupta ise 1 gol attı. Beklendiği gibi 30 yaşındaki golcü dünkü Ludogorets mücadelesinde yine ilk 11'deki yerini aldı. Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Fred'in geliştirdiği atakta Batshuayi, kaleci Sluga'yı avlayarak bu sezonki 4. gol sevincini de Konferans Ligi'nde yaşadı.
EN İYİ SEZONUNU TEKRARLADI
Fenerbahçe'nin skoru 2-0'a getiren sayısı da Belçikalı oyuncuun vurmaya çalışırken sektirdiği topu Zajc'ın ağlara göndermesiyle geldi. Tecrübeli forvet, kariyerinde Avrupa Kupaları'nda bir sezonda ulaştığı en fazla gol sayısını henüz ekim ayında tekrarladı. Batshuayi, kalan maçlarda 1 kez daha ağları sarsarsa, Avrupa'daki en golcü sezonunu yaşamış olacak.