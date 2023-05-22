Avrupa Gençler, BMU ve Türkiye Motokros Şampiyonaları bitti!

Avrupa Gençler, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) ve Türkiye Motokros Şampiyonaları sona erdi.



Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası'nda EMX 65 sınıfında Ana Kolnookov (Sırbistan) birinci, Pavel Markov (Bulgaristan) ikinci, Marian Daniel (Romanya) ise üçüncü oldu. EMX 85'te ise Sami Dumitru (Romanya) birinciliği, Georgi Ginov (Bulgaristan) ikinciliği, Efe Okur ise üçüncülüğü elde etti.



BMU Motokros Şampiyonası'nda MX 85 sınıfında Sami Dumitru birinci olurken, Kiril Silivinschi (Moldova) ikinci, Georgi Ginov üçüncü sırada yer aldı. Senior sınıfında Bulgar sporculardan Kadir Masar birinciliğe, Atans Petrov ikinciliğe, Veselin Malinov ise üçüncülüğe ulaştı.



MX125'te birinciliği Ventcislav Toshev (Bulgaristan) elde ederken, Danail Stefanov (Bulgaristan) ikinci, Mihail Golovicichin (Romanya) üçüncü oldu. MX'te Hiristian Iliovski (Kuzey Makedonya) birinciliğe ulaşırken, Nicole Cociu (Romanya) ikinci, Arif Şişman üçüncü sırada yer aldı.



MX1'te Aleksandır Kurashev birinci, Mustafa Çetin ikinci, Batuhan Demiryol üçüncü, MX2'de Nikolay Malinov birinci, Ventcislav Toshev ikinci, Danail Stefanov ise üçüncü oldu. MX 65'te ise ilk 3 sıra Ana Kolnookov, Pavel Markov, Marian Daniel şeklinde oluştu.



Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 85 cc kategorisinde Mehmet Emin Hıd birinci, Ali Akkafa ikinci, Hasan Hüseyin Baş ise üçüncü oldu. MX'te Arif Şişman birinciliği, Salih Çarpışantürk ikinciliği, Celil Adıberi ise üçüncülüğü elde etti.



Senior sınıfında birinci Erdem Gülüş, ikinci Hüseyin Neziroğlu ve üçüncü Teyyar Gürpınar oldu. Veteranda birinciliği Hüseyin Neziroğlu kazanırken, Ceyhun Kalfalı ikinci, Metin Esentürk ise üçüncü sırada yer aldı.



MX2 Jr sınıfında Ömer Uçum birinci, Baran Bulut Kocaman ikinci, Yiğit Ali Selek ise üçüncü oldu. MX1'de Aleksandır Kurashev birinciliği, Mustafa Çetin ikinciliği, Batuhan Demiryol ise üçüncülüğü elde etti.



65 cc sınıfında birinciliğe Berat Şenkalaycı, ikinciliğe Uluç Taşöz ve üçüncülüğe Çağatay Çoklar, MX 2'de ise birinciliğe Ömer Uçum, ikinciliğe Ata Yağız Kuzu ve üçüncülüğe Emircan Şenkalaycı ulaştı.



Kadınlar sınıfında birinci Selen Tınaz, ikinci Irmak Yıldırım ve üçüncü Beyza Tohum oldu.



Ödül töreninde konuşan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın sporun başkenti olduğunu söyledi.



Yiğitbaşı, "Bizler şehrin yöneticileri olarak sizlere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Gastronomi şehri, tarihin ve kültürün buluştuğu Afyonkarahisar'ı motokros yarışmaları sayesinde çok daha iyi tanıyacağınıza, çok daha fazla seveceğinize, buraya daha fazla geleceğinize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar da TMF olarak bir kez daha dünyanın en iyi motokros parkurunda dünyanın en iyi şartlarına sahip bir lokasyonda bir organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yarışan tüm sporculara kariyerlerinde başarı diledi.



Konuşmaların ardından TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde TBMM'ye gitmeye hak kazanan milletvekili adayı Hasan Arslan ve İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban tarafından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.



