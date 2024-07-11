Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası başlıyor!

Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası, cuma günü Avusturya'da başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi 18 milli sporcu temsil edecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası başlıyor!
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11 Temmuz 2024 11:22
Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası, cuma günü Avusturya'da başlayacak.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 12-14 Temmuz tarihlerinde başkent Viyana'da düzenlenecek.

Şampiyonada Türkiye'yi 18 milli sporcu temsil edecek. Bugün Viyana'ya ulaşan milli takım kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

Kadınlar: Beren Çağman, Cemile Miray Abay, Selinnur Sade, Talya Erdoğan, Tuna Erdoğan, Su İnal, Eylül Nisa Ayçetin, Burcunaz Narin, Ece Yıldırım.

Erkekler: Burhanettin Hacısağır, Atakan Ercan, Berk Boz, Emir Batur Albayrak, Kaya Uzunkaya, Poyraz Şan Aşkın, Efe İşler, Yalçın Ulusoy, Hikmet Sami Kopargil.

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