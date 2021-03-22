Avrupa futbolunda haftanın X raporu

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Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Atletico Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG) puan tablosunun zirvesinde yer aldı.Yoğun fikstür programı nedeniyle bu hafta kupa maçlarının oynandığı İngiltere'de, önceki haftalarda ertelenen lig karşılaşmaları da yapıldı.Öne çıkan erteleme maçlarında Tottenham, deplasmanda Aston Villa'yı 2-0'la geçerken, Arsenal konuk olduğu West Ham United ile 3-3 berabere kaldı.Manchester City'nin 71 puanla liderliğini sürdürdüğü ligde, 57 puanlı Manchester United, 56 puana sahip Leicester City ve 51 puanlı Chelsea, ilk 4 içinde yer alıyor.Şampiyonluk yarışını önde götüren Atletico Madrid, konuk ettiği Alaves karşısında zorlanmasına rağmen 1-0'lık skorla mücadeleden 3 puanla ayrıldı.Zirve adaylarından Barcelona, yıldız oyuncu Lionel Messi'nin 2 gol attığı maçta konuk olduğu Real Sociedad'ı 6-1 mağlup etti. Real Madrid ise Celta Vigo deplasmanında 3-1'lik skorla kazandı.La Liga'nın 28. haftasında 66 puana ulaşan Atletico Madrid'i, Barcelona 4, Real Madrid 6 puan geriden takip etti.Ligin zirvesindeki Inter'in, takım içindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle bu haftaki maçının ertelendiği ligde, diğer Milano ekibi Milan ise deplasmanda Fiorentina'yı 3-2 yendi.Son 9 yılın şampiyonu Juventus, ağırladığı Benevento'ya 1-0 mağlup olarak bu sezon dördüncü kez kaybetti.Ligin 28. haftası sonunda bir maçı eksik Inter, 65 puanla zirvedeki konumunu sürdürdü. Lideri, 59 puanla Milan, 55 puanla Juventus (bir maçı eksik) ve Atalanta izledi.Lider Bayern Münih, konuk ettiği Stuttgart'ı 4-0'lık skorla mağlup etti. Zirve takibindeki Leipzig, Arminia Bielefeld deplasmanında galibiyeti, 1-0'lık skorla elde etti.Wolfsburg, konuk olduğu Werder Bremen'i 2-1 yendi. Bu sezon zirve yarışından uzaklaşan Borussia Dortmund ise Köln deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrıldı.Bundesliga'nın 26. haftası sonunda 61 puan toplayan son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, Leipzig'le arasındaki 4 puanlık farkı korudu. Wolfsburg ise 51 puanla üçüncü sırada yer aldı.Konuk ettiği Nimes takımına 2-1 mağlup olan Lille, liderlik koltuğundaki yerini kaybetti.Son 3 yılın şampiyonu PSG, deplasmanda Olympique Lyon'u 4-2'lik skorla geçerek haftanın yeni lideri oldu. Monaco ise Saint-Etienne deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.Ligue 1'de 30. haftanın ardından puanını 63'e çıkaran PSG, averaj farkıyla Lille'i geçerek zirvenin yeni sahibi oldu. Olympique Lyon 60, Monaco ise 59 puanla zirve takibini sürdürdü.