Bulgaristan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Filibe kentinde bugün başlayan organizasyonda erkekler epe ve kadınlar flöre kategorisinde milli eskrimciler mücadele etti.



Flörede Lal Ertün 44'üncü, Almila Birçe Durukan 46'ncı, Ada Nur Kıdemli 53'üncü ve Melike Taşdelen 54'üncü olurken; epede Berke Ayberk 86'ncı, Hilmi Taha Ekenler 87'nci ve Çınar Öğüt 88'inci sırada yer aldı.



Organizasyon, kadınlar epede Nilahsen Erten, Gökçe Günaç, Beyza Halvacıay ve Kayra Naz Özcan; erkekler kılıç kategorisinde ise Tolga Aslan, Muhammed Furkan Kalender, Furkan Yaman ve Enver Yıldırım mücadeleleriyle devam edecek.



Şampiyona 18 Haziran Pazar günü sona erecek.





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