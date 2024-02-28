Avrupa Eskrim Şampiyonası, Antalya'da yapılacak

2025 Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'na Antalya ev sahipliği yapacak.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, "2025 Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nın, Avrupa Eskrim Konfederasyonu Yönetim Kurulu onayıyla ülkemizde düzenlenmesine karar verildi. Organizasyon, 2025 yılı Şubat ayında Antalya ev sahipliğinde düzenlenecek." denildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı ise şu ifadeleri kullandı:



"Eskrimde Avrupa'nın en iyilerini bir kez daha ülkemizde ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle son yıllarda hem İstanbul hem de Antalya'da düzenlediğimiz EFC ve FIE turnuvalarında gösterdiğimiz performansla organizasyonel becerimizi ortaya koyuyoruz. Önümüzdeki haziran ayında yine Antalya'da düzenleyeceğimiz 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'na da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. 2025 yılında yıldız ve genç eskrimcileri ağırlayacağımız Avrupa Şampiyonası'na da sporcularımızla birlikte her zaman olduğu gibi tüm gayretimizle hazırlanıp, ülkemizi layığıyla temsil edeceğiz."





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