Avrupa devlerinin maçları bu akşam ücretsiz

Avrupa'da ve Türkiye'de hafta içi futbol heyecanı kupa maçlarıyla devam ediyor. iddaa tutkunları Bilyoner'de para kazanmaya devam ederken, kupa maçlarında onları bekleyen büyük bir sürpriz var!
Almanya, Fransa ve İngiltere'de önde gelen ekiplerin oynayacağı kupa maçlarını Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.
Ayrıca Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü karşılaşacağı Schalke'nin maçı da bu akşam Bilyoner'de!
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Almanya, Fransa ve İngiltere'de önde gelen ekiplerin oynayacağı kupa maçlarını Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.
Ayrıca Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü karşılaşacağı Schalke'nin maçı da bu akşam Bilyoner'de!
BİLYONER'E HEMEN ÜYE OLMAK VE MAÇLARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
BİLYONER'DE HANGİ MAÇLAR VAR? İŞTE LİSTE...
|MAÇ KODU
|MAÇ ADI
|BAŞLAMA SAATİ
|509
|Köln - Schalke
|20:30
|510
|Dortmund - Union Berlin
|20:30
|516
|Nice - Auxerre
|20:45
|542
|Arsenal - Blackpool
|22:45
|544
|West Ham - Tottenham
|22:45
|543
|Chelsea - Derby County
|22:45
|548
|Leipzig - Hoffenheim
|22:45
|546
|M. Gladbach - Leverkusen
|22:45
|557
|Middlesbrough - Crystal Palace
|23:00