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Avrupa devlerinin maçları bu akşam ücretsiz

Avrupa'da birçok ülkede önde gelen takımların oynayacağı kupa maçları Türkiye'de canlı olarak izlenebilecek. Nasıl mı? İşte yanıtı...

Kaynak: Sporx.com
Avrupa devlerinin maçları bu akşam ücretsiz
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31 Ekim 2018 14:25
Avrupa'da ve Türkiye'de hafta içi futbol heyecanı kupa maçlarıyla devam ediyor. iddaa tutkunları Bilyoner'de para kazanmaya devam ederken, kupa maçlarında onları bekleyen büyük bir sürpriz var!

Almanya, Fransa ve İngiltere'de önde gelen ekiplerin oynayacağı kupa maçlarını Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.

Ayrıca Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü karşılaşacağı Schalke'nin maçı da bu akşam Bilyoner'de!

BİLYONER'E HEMEN ÜYE OLMAK VE MAÇLARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...



BİLYONER'DE HANGİ MAÇLAR VAR? İŞTE LİSTE...

MAÇ KODU MAÇ ADI BAŞLAMA SAATİ
509 Köln - Schalke 20:30
510 Dortmund - Union Berlin  20:30
516 Nice - Auxerre 20:45
542 Arsenal - Blackpool 22:45
544 West Ham - Tottenham 22:45
543 Chelsea - Derby County 22:45
548 Leipzig - Hoffenheim 22:45
546 M. Gladbach - Leverkusen 22:45
557 Middlesbrough - Crystal Palace 23:00
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