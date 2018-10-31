Avrupa devlerinin maçları bu akşam ücretsiz





BİLYONER'DE HANGİ MAÇLAR VAR? İŞTE LİSTE...

MAÇ KODU MAÇ ADI BAŞLAMA SAATİ 509 Köln - Schalke 20:30 510 Dortmund - Union Berlin 20:30 516 Nice - Auxerre 20:45 542 Arsenal - Blackpool 22:45 544 West Ham - Tottenham 22:45 543 Chelsea - Derby County 22:45 548 Leipzig - Hoffenheim 22:45 546 M. Gladbach - Leverkusen 22:45 557 Middlesbrough - Crystal Palace 23:00

Avrupa'da ve Türkiye'de hafta içi futbol heyecanı kupa maçlarıyla devam ediyor. iddaa tutkunları Bilyoner'de para kazanmaya devam ederken, kupa maçlarında onları bekleyen büyük bir sürpriz var!Almanya, Fransa ve İngiltere'de önde gelen ekiplerin oynayacağı kupa maçlarını Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.Ayrıca Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü karşılaşacağı Schalke'nin maçı da bu akşam Bilyoner'de!