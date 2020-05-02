Avrupa devleri, Vedat Muriqi için teklif yapacak!

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriqi için Avrupa devleri bilgi toplamaya devam ediyor.

Haber; Takvim, Fotoï¿½raf; AA
Avrupa devleri, Vedat Muriqi için teklif yapacak!
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02 Mayıs 2020 12:16
İngiltere ve İtalya'dan birçok kulüp, Vedat Muriqi ile ilgili bilgileri topladıktan sonra özellikle Fenerbahçe'ye resmi tekliflerini iletecek.

25 yaşındaki forvet oyuncusu, kendisine ve Fenerbahçe'ye iletilecek teklifin şartlarına göre kararını verecek.

Kosovalı yıldız Muriqi bu sezon 28 maçta 15 gol attı, 6 asist yaptı.

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