Avrupa devleri, Uğurcan Çakır için sıraya girdi

İngiliz ekibi Sheffield United, Uğurcan için nabız yoklamaya başladı. Kırmızı-Beyazlılar'ın, Liverpool, Chelsea, Roma ve Sevilla başta olmak üzere birçok takımın radarında olan genç kaleci için pazarlıkları 20 milyon Euro'dan açmaya hazır olduğu öğrenildi.

Haber; Star
Avrupa devleri, Uğurcan Çakır için sıraya girdi
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16 Temmuz 2020 10:04
Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için her geçen gün farklı bir Avrupa ekibi devreye giriyor. Liverpool ve Chelsea başta olmak üzere birçok İngiliz ekibinin radarında olan 24 yaşındaki eldiven için son olarak Sheffield United'ın nabız yoklamaya başladığı öğrenildi. Transfer görüşmelerini 20 milyon Euro'dan başlatmaya hazır olan Ada temsilcisinin, genç eldiveni kadrosuna katmakta oldukça kararlı olduğu da gelen haberler arasında.

Kendi isteği çok önemli

İngiliz ekipleri; Liverpool, Chelsea, Tottenham, Everton ve Sheffield, İtalyan devi; Roma ve İspanyol temsilcisi Sevilla'nın istediği Uğurcan, daha çok forma giyebileceği bir takımda görev yapmak istiyor. Bordo-Mavili yönetim de gelecek olan tekliflerin en iyisini hem maddi hem de Uğurcan'ın isteğine göre seçmeyi planlıyor.

Uğurcan için gözden çıkarılan rakamlar

Sevilla: 18 milyon Euro
Liverpool: 20 milyon Euro
Sheffield United: 20 milyon Euro
Roma: 20 milyon Euro
Chelsea: 29.7 milyon Euro



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