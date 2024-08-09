Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, gözünü lige çevirmişken sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Siyah-Beyazlılar'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy için Avrupa devlerinin ciddi bir transfer yarışı dikkat çekiyor.
TEKLİF YAĞIYOR
Beşiktaş'ta özellikle geçen sezon yaptığı çıkış ile dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy'a, transfer dönemi açıldığından beri adeta teklif yağıyor. İlk etapta yıldız oyuncu için 12-15 milyon Euro dolaylarında teklifler gelmişti. Son olarak Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ile RB Leipzig devreye girmişti.
SON TALİP AJAX
Şimdi ise Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax'ın, 18 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Bu doğrultuda Semih için yapılacak teklifin hazırlandığı ve önümüzdeki günlerde Beşiktaş Yönetimi'ne sunulmasının beklendiği öğrenildi.
FULHAM'DAN 15, ASTON VILLA'DAN 18!
Fulham'ın scout şefi Brian Talbot devreye girerek olumlu raporları verdi ve sonrasında bonuslarla 15 milyon Euro'ya kadar ulaşan bir teklif geldi. Ancak Kartal bunu geri çevirdi.
Oyuncu için geçtiğimiz haftalarda gelen ve siyah-beyazlıların bir kez daha reddettiği bedel ise 18 milyon Euro oldu. Aston Villa, Fulham sonrası bu teklifi yapsa da Beşiktaş yönetiminin görüşü değişmedi ve Semih yuvada kaldı. Futbolcu da yakın çevresine hedefini, "Önce şampiyonluk sonra Premier Lig" olarak söyledi.
20 MİLYON EURO'NUN ALTINA KAPI KAPALI!
Ancak Kara Kartal'ın, 20 milyon Euro'nun altında olacak olan teklifleri değerlendirme altına dahi almayacağı belirtildi.
BİR SENE DAHA BEKLENEBİLİR
Semih için istenen rakamlara gelinmez ise oyuncunun satışı konusunda bir sene daha beklenecek. Semih Kılıçsoy'un da bu anlamda kulübünün kararını bekleyeceği bildirildi.
TEKLİF YAĞIYOR
Beşiktaş'ta özellikle geçen sezon yaptığı çıkış ile dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy'a, transfer dönemi açıldığından beri adeta teklif yağıyor. İlk etapta yıldız oyuncu için 12-15 milyon Euro dolaylarında teklifler gelmişti. Son olarak Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ile RB Leipzig devreye girmişti.
SON TALİP AJAX
Şimdi ise Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax'ın, 18 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Bu doğrultuda Semih için yapılacak teklifin hazırlandığı ve önümüzdeki günlerde Beşiktaş Yönetimi'ne sunulmasının beklendiği öğrenildi.
FULHAM'DAN 15, ASTON VILLA'DAN 18!
Fulham'ın scout şefi Brian Talbot devreye girerek olumlu raporları verdi ve sonrasında bonuslarla 15 milyon Euro'ya kadar ulaşan bir teklif geldi. Ancak Kartal bunu geri çevirdi.
Oyuncu için geçtiğimiz haftalarda gelen ve siyah-beyazlıların bir kez daha reddettiği bedel ise 18 milyon Euro oldu. Aston Villa, Fulham sonrası bu teklifi yapsa da Beşiktaş yönetiminin görüşü değişmedi ve Semih yuvada kaldı. Futbolcu da yakın çevresine hedefini, "Önce şampiyonluk sonra Premier Lig" olarak söyledi.
20 MİLYON EURO'NUN ALTINA KAPI KAPALI!
Ancak Kara Kartal'ın, 20 milyon Euro'nun altında olacak olan teklifleri değerlendirme altına dahi almayacağı belirtildi.
BİR SENE DAHA BEKLENEBİLİR
Semih için istenen rakamlara gelinmez ise oyuncunun satışı konusunda bir sene daha beklenecek. Semih Kılıçsoy'un da bu anlamda kulübünün kararını bekleyeceği bildirildi.
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