Avrupa devleri, Orkun Kökçü'ye talip oldu

Hollanda Eredivisie'de Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü gösterdiği performans ile bir çok Avrupa devinin radarına girdi. Yıldız oyuncunun önümüzdeki sezon Avrupa'nın dev kulüplerinden birine transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.



100. LİG MAÇINA ÇIKTI



21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Hollanda devi ile çıktığı 100 lig karşılaşmasında 21 gol ve 21 asist kaydetti. Toplamda ise 148 maçta görev alan başarılı oyuncu 28 gol ve 24 asist ile oynadı. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor. Orkun Kökçü'nün Feyenoord ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.



ORKUN KÖKÇÜ TARİHE GEÇTİ



Feyenoord'da ikinci golü frikikten kaydeden Orkun Kökçü, 100. lig karşılaşmasına çıktı. Milli futbolcu, Feyenoord formasıyla 100. lig maçına çıkıp gol atan en genç oyuncu oldu ve tarihe geçti.



BU SEZON BÜYÜLÜYOR



Bu sezon ligde 13 maçta sahaya çıkan başarılı oyuncu, bu maçlarda altı gol atarken bir kez de asist yapma başarısı gösterdi. Avrupa Ligi'nde oynadığı altı maçta bir gol ve bir asistlik performans sergileyen Orkun, toplam 19 maçta yedi gol ve iki asist yaptı.



AVRUPA DEVİ TAKİP EDİYOR



Orkun Kökçü için daha önce Borussia Dortmund ve Lyon'un oyuncuyu takip ettiği iddia edilmişti. Hollanda basınında yer alan iddialara göre Orkun'a son olarak geçtiğimiz sezon Serie A'da şampiyonluk ipini göğüsleyen Milan talip oldu.



AC Milan scoutlarının 10 Kasım Perşembe günü Feyenoord'un Cambuur'u 1-0 mağlup ettiği maçta Orkun'u izledikleri öğrenildi. Feyenoord, genç oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor. Hollanda ekibi yaz transfer döneminde ise Orkun için kapıyı 30 milyon Euro'dan açmayı düşünüyor.





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