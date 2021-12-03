Avrupa devleri, Kim Min-Jae'yi izlemeye geliyor!

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Kim Min-Jae, gösterdiği müthiş performansla Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı.



Pazar günü Süper Lig'de oynanacak olan Rizespor maçını 3 kulübün yetkililerinin canlı olarak izleyeceği öğrenildi.



Geçtiğimiz gün İngiliz basınında çıkan haberde Tottenham Hotspur'un Kim Min-Jae'yi transfer gündemine aldığı belirtilmişti. Ayrıca Juventus ve Porto'nun da uzun süredir genç stoperi yakından takip ettiği biliniyor.



3 milyon euro bonservis bedeli ile Çin kulübü Beijing Gouan'dan transfer edilen Kim Min-Jae için Fenerbahçe Yönetimi'nin 20 milyon euro'luk fiyat belirlediği aktarıldı.



Bu sezon sarı - lacivertli forma ile 17 resmei maçta görev yapan 25 yaşındaki Koreli futbolcu takımın en istikrarlı ismi olarak ön plana çıktı.





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