Avrupa devleri, Kim Min-Jae'yi izlemeye geliyor!

Avrupa'dan 3 önemli kulübün yetkililerinin pazar günü Kadıköy'de oynanacak olan Rizespor maçında Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi izleyeceği öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Avrupa devleri, Kim Min-Jae'yi izlemeye geliyor!
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03 Aralık 2021 11:36
Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Kim Min-Jae, gösterdiği müthiş performansla Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı.

Pazar günü Süper Lig'de oynanacak olan Rizespor maçını 3 kulübün yetkililerinin canlı olarak izleyeceği öğrenildi.

Geçtiğimiz gün İngiliz basınında çıkan haberde Tottenham Hotspur'un Kim Min-Jae'yi transfer gündemine aldığı belirtilmişti. Ayrıca Juventus ve Porto'nun da uzun süredir genç stoperi yakından takip ettiği biliniyor.

3 milyon euro bonservis bedeli ile Çin kulübü Beijing Gouan'dan transfer edilen Kim Min-Jae için Fenerbahçe Yönetimi'nin 20 milyon euro'luk fiyat belirlediği aktarıldı.

Bu sezon sarı - lacivertli forma ile 17 resmei maçta görev yapan 25 yaşındaki Koreli futbolcu takımın en istikrarlı ismi olarak ön plana çıktı.


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