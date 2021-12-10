Avrupa devleri, Kerem Aktüroğlu'nun peşinde

Bu sezon Galatasaray'ın en formda hücum silahı olan Kerem Aktürkoğlu, Roma'da da takip altındaydı.



Lyon ve Marsilya'nın scoutlarının yanı sıra pek çok Alman kulübünün temsilcisi de Kerem'i izledi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki pek çok maçta Kerem'in performansını mercek altına alan Avrupa ekipleri, zaman zaman Süper Lig 'deki maçlara da temsilci gönderiyor.



Devre arasında Galatasaray'a yüksek bir teklif gelebilir. Sarı kırmızılılar yıldız oyuncusu için 20 milyon euro civarında teklifleri değerlendirmeye almak istiyor.









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