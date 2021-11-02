Avrupa devleri, Asensio'yu istiyor!

Real Madrid'de yaşadığı sakatlık sonrası forma şansı bulamayan Marco Asensio için Avrupa devleri devreye girdi.

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Avrupa devleri, Asensio'yu istiyor!
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02 Kasım 2021 19:07
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in hücum oyuncusu Marco Asensio için flaş bir iddia gündeme geldi.

İngiliz basınının haberine göre; bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan İspanyol futbolcu, takımdan ayrılmak istiyor.

Haberde 25 yaşındaki oyuncu için 5 Avrupa devinin devre arasında Real Madrid'e teklif yapacağı belirtildi. Bu kulüplerin Liverpool, Milan, Juventus ve Borussia Dortmund olduğu ve oyuncuya farklı bir ligde yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunmak istediği ifade edildi.

Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'te bitecek olan Asensio, bu sezon 11 maça çıktı ve 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.


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