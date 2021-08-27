Avrupa'dan elenme Sumudica'yı işinden etti

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Cluj'un Kızılyıldız'a elenmesi Rumen ekibinde taşların yerinden oynamasına neden oldu.



Haberlere göre Cluj'de teknik direktör Maruis Sumudica ve Başkan Marian Copilu'nun kulüple ilişiğinin kesildiği kulübün sahibi Ioan Varga tarafından açıklandı. Öte yandan Varga'nın Sumudica'nın yerine Dan Petrescu'nun getirileceği belirtildi.



Kızılyıldız karşısında ilk maçı 4-0 kaybeden Cluj'ün ligdeki liderlik konumuna rağmen teknik direktör Sumudica'nın başkan tarafından özellikle



Cluj'un başında toplam 14 maça çıkan Rumen hoca, 9 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşamıştı.



