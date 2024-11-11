Avrupa'da yine sakatlık kabusu!

Avrupa'da bu sezon takımların yaşadığı sakatlık kabusu devam ediyor.
Avrupa futbolunda daha önce; Manchester City'den Rodri, Real Madrid'den Dani Carvajal, Juventus'tan Gleiosen Bremer ve Barcelona'dan Marc Andre ter Stegen, uzun süreli sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatmıştı.
Milli maçlar için verilen arada da Avrupa'da yaşanan sakatlıklar dikkat çekti.
İspanya La Liga'da Osasuna ile karşılaşan Real Madrid, 3 futbolcusunu daha sakatlığa kurban verdi.
İspanyol devinde Rodrygo, Eder Militao ve Lucas Vazquez, sakatlıkları nedeniyle mücadeleyi tamamlayamadı. Bu isimler arasından çapraz bağ yırtığı yaşayan Militao'nun sezonun kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.
Militao'ya göre durumları daha iyi olan isimlerden Rodrygo'nun yıl sonuna kadar, Vazquez'in ise bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
MİLLİ TAKIMA GİTMEYECEKLER!
Barcelona'da da Lamine Yamal ve Robert Lewandowski, milli takımlarına gitmeyecek. Barcelona, Yamal'ın 2-3 hafta; Lewandowski'nin ise 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Katalan ekibinin genç yıldızı Yamal, sakatlığı nedeniyle İspanya'nın Uluslar Ligi'nde Danimarka ve İsviçre ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkartıldı. İspanya'da Yamal yerine Girona'dan Bryan Gil, aday kadroya davet edildi.
Barcelona'nın golcü futbolcusu Robert Lewandowski de sakatlığı nedeniyle ülkesi Polonya'yı Uluslar Ligi'ndeki Portekiz ve İskoçya maçlarında yalnız bırakacak. Golcü futbolcu, sakatlığı nedeniyle milli takım aday kadrosundan çıkartıldı.
LIVERPOOL'DA ALEXANDER ARNOLD
Liverpool'da ise İngiliz sağ bek Trent-Alexander Arnold, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.
TÜRKİYE'DEN ICARDI
Türkiye'den son dönemde sakatlığa kurban giden isim Galatasaraylı Mauro Icardi oldu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında sakatlanan Arjantinli yıldızın sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edildi. Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak golcü futbolcunun sezonun kalan kısmında forma giymesi beklenmiyor.
Avrupa futbolunda daha önce; Manchester City'den Rodri, Real Madrid'den Dani Carvajal, Juventus'tan Gleiosen Bremer ve Barcelona'dan Marc Andre ter Stegen, uzun süreli sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatmıştı.
Milli maçlar için verilen arada da Avrupa'da yaşanan sakatlıklar dikkat çekti.
İspanya La Liga'da Osasuna ile karşılaşan Real Madrid, 3 futbolcusunu daha sakatlığa kurban verdi.
İspanyol devinde Rodrygo, Eder Militao ve Lucas Vazquez, sakatlıkları nedeniyle mücadeleyi tamamlayamadı. Bu isimler arasından çapraz bağ yırtığı yaşayan Militao'nun sezonun kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.
Militao'ya göre durumları daha iyi olan isimlerden Rodrygo'nun yıl sonuna kadar, Vazquez'in ise bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
MİLLİ TAKIMA GİTMEYECEKLER!
Barcelona'da da Lamine Yamal ve Robert Lewandowski, milli takımlarına gitmeyecek. Barcelona, Yamal'ın 2-3 hafta; Lewandowski'nin ise 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Katalan ekibinin genç yıldızı Yamal, sakatlığı nedeniyle İspanya'nın Uluslar Ligi'nde Danimarka ve İsviçre ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkartıldı. İspanya'da Yamal yerine Girona'dan Bryan Gil, aday kadroya davet edildi.
Barcelona'nın golcü futbolcusu Robert Lewandowski de sakatlığı nedeniyle ülkesi Polonya'yı Uluslar Ligi'ndeki Portekiz ve İskoçya maçlarında yalnız bırakacak. Golcü futbolcu, sakatlığı nedeniyle milli takım aday kadrosundan çıkartıldı.
LIVERPOOL'DA ALEXANDER ARNOLD
Liverpool'da ise İngiliz sağ bek Trent-Alexander Arnold, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.
TÜRKİYE'DEN ICARDI
Türkiye'den son dönemde sakatlığa kurban giden isim Galatasaraylı Mauro Icardi oldu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında sakatlanan Arjantinli yıldızın sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edildi. Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak golcü futbolcunun sezonun kalan kısmında forma giymesi beklenmiyor.
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