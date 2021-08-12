Avrupa'da ülke puanı için kritik gün!

Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un alacağı galibiyetler ülke puanı için de kritik öneme sahip. Galatasaray, St.Johnstone deplasmanında, Trabzonspor ise Norveç'te tur için kazanmak zorunda. Sivas'a beraberlik bile yetiyor ancak ülke puanı için bugün tüm maçları kazanmak ve 3'te 3 yapmak çok önemli.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Avrupa'da ülke puanı için kritik gün!
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12 Ağustos 2021 10:04
Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımız bugün kritik rövanş maçlarına çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde G.Saray 1-1'in rövanşında bugün İskoçya deplasmanın da St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta evinde Molde ile 3-3 berabere kalan Trabzon da Konferans Ligi'nde yoluna devam edebilmek için Norveç'te sahne alacak. Yine Konferans Ligi'nde 3'te 3 yapan Sivas da 2-1 kazandığı maçın rövanşında evinde Dinamo Batumi ile karşılaşacak.

ŞU AN 17. SIRADAYIZ

Galatasaray'ın da Trabzon'un da play-off'a kalabilmesi için deplasmanda mutlaka kazanması gerekiyor. Yiğidolar ise beraberlikte dahi tur atlayacak. Ancak 3 temsilcimizden de bugün galibiyet bekliyoruz. Çünkü bugün ve sonraki karşılaşmalardan alacakları galibiyetler, ülkemizin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri konusunda büyük önem taşıyor.

Geçen haftaki karşılaşmaların ardından puanımız 22.000'e çıkarken sıralamada Çekya'dan 17.'liği geri aldık. Fakat 2021-22'de ilk 15 içinde yer alamazsak 2023-24'te Avrupa'ya 5 değil, 4 takım gidecek, Devler Ligi'nde tek temsilcimiz olacak.


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