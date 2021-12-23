Avrupa'da Trabzonspor yankıları: "Kasıp kavuruyor"

Trabzonspor'un Süper Lig'deki müthiş performansı yurt dışında da büyük ses getirdi. AFP, haberinde "Ligi kazanamayacağı düşünülen Trabzon, Türk futbolunu kasıp kavuruyor" ifadelerini kullandı.

, Fotoğraf; AA
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Avrupa'da Trabzonspor yankıları: 'Kasıp kavuruyor'
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23 Aralık 2021 12:24
Marek Hamsik
Marek Hamsik
Trabzonspor
Süper Lig'de en yakın takipçisi Konyaspor'un 9 puan önünde liderliğini sürdüren Trabzonspor'un başarısı, Fransız haber ajansı AFP'nin de dikkatini çekti. AFP, "Ligi kazanamayacağı düşünülen Trabzonspor, Türk futbolunu kasıp kavuruyor" başlıklı haberinde takımı inceledi. Haberde, Slovak yıldız Marek Hamsik'in transferiyle Trabzon'un güçlendiğine ve bu sezon Avrupa kupalarında oynamama avantajına sahip olduğuna dikkat çekildi.

ŞEHRİN ÜÇ SİMGESİNDEN BİRİ

Karadeniz fırtınasının şampiyonluk yolunda olduğunu belirten AFP, Trabzon şehrinin balıkçılık ve milliyetçi coşkunun yanı sıra 'Karadeniz Fırtınası' da denen kulüple bilindiğini yazdı. Trabzonspor'un 1976'da şampiyon olarak Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra bu unvanı kazanan ilk takım olduğu vurgulandı. 


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