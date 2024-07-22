Avrupa'da Trabzonspor ve Başakşehir için kura zamanı

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları İsviçre'de çekilecek.
Avrupa Ligi kura çekimi saat 14.00'te, Konferans Ligi kura çekimi ise saat 15.00'te başlayacak.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ruzomberok ile karşılaşacak. Bordo-mavililerin bu turu geçmesi halinde muhtemel rakibi bugün (pazartesi) çekilecek kuranın ardından belli olacak.
Başakşehir, Konferans Ligi 2. ön eleme turunda La Fiorita ile karşı karşıya gelecek. İstanbul temsilcisinin turu geçmesi halinde 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi bugün çekilecek kurayla belirlenecek.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Trabzonspor'un Ruzomberok'u elemesi halinde muhtemel rakipleri:
AFC Ajax (Hollanda) - FK Vojvodina (Sırbistan)
Molde FK (Norveç) - Silkeborg IF (Danimarka)
Dinamo Kiev (Ukrayna) - FK Partizan (Sırbistan)
Wisla Krakow (Polonya) or SK Rapid Wien (Avusturya)
Avrupa Ligi kura çekimi saat 14.00'te, Konferans Ligi kura çekimi ise saat 15.00'te başlayacak.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ruzomberok ile karşılaşacak. Bordo-mavililerin bu turu geçmesi halinde muhtemel rakibi bugün (pazartesi) çekilecek kuranın ardından belli olacak.
Başakşehir, Konferans Ligi 2. ön eleme turunda La Fiorita ile karşı karşıya gelecek. İstanbul temsilcisinin turu geçmesi halinde 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi bugün çekilecek kurayla belirlenecek.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Trabzonspor'un Ruzomberok'u elemesi halinde muhtemel rakipleri:
AFC Ajax (Hollanda) - FK Vojvodina (Sırbistan)
Molde FK (Norveç) - Silkeborg IF (Danimarka)
Dinamo Kiev (Ukrayna) - FK Partizan (Sırbistan)
Wisla Krakow (Polonya) or SK Rapid Wien (Avusturya)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU