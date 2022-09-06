Avrupa'da temsilcimizin maçlarını onlar yönetecek!

Futbolda Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un 8 Eylül Perşembe günü Avrupa kupalarında yapacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.



TÜRK TAKIMLARININ MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER



UEFA'nın açıklamasına göre, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla oynayacağı ilk karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak.



FERENCVAROS - TRABZONSPOR



Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmandaki maçında ise İtalyan hakem Fabio Maresca düdük çalacak. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Giovanni Baccini ve Davide Imperiale olacak.



HEARTS - BAŞAKŞEHİR



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlardan Medipol Başakşehir'in A Grubu'nda deplasmanda İskoçya temsilcisi Hearts ile oynayacağı müsabakayı Polonyalı hakem Krzysztof Jakubik yönetecek. Arkadiusz Wojcik ile Tomasz Niemirowski ise yardımcılık görevini üstlenecek.



SİVASSPOR - SLAVIA PRAG



G Grubunda Demir Grup Sivasspor'un Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacağı karşılaşmada ise Hırvatistan'dan Fran Jovic görev alacak. Hrvoje Radic ve Luka Pusic ise Jovic'in yardımcılığını yapacak.





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