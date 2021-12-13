Avrupa'da kura zamanı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde üst tur kuraları Pazartesi günü çekilecek.



Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda kuralar saat 16.00'da başlayacak.



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada bitiren takımlarla birlikte bir torbada, Konferans Ligi'nde gruplarını 2. sırada bitiren takımlar ise bir diğer torbada yer alacak.



Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri:



Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo/Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK, Karabağ, Vitesse/Tottenham



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KURA ÇEKİMİ



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları, TSİ 14.00'te başlayacak.



Seri Başları: Manchester City, Liverpool, Ajax, Real MAdrid, Bayern Münih, Manchester United, Lille, Juventus



Seri Başı Olmayanlar: PSG, Atletico Madrid, Sporting Lizbon, Inter, Benfica, Villarreal, RB Salzburg, Chelsea



UEFA AVRUPA LİGİ



UEFA Avrupa Ligi'nde ise TSİ 15.00'te başlayacak kura töreninde, play-off turu eşleşmeleri yapılacak.



Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci sırada bitiren takımlar bir torbada, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren takımlar ise bir diğer torbada yer alacak.



Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Galatasaray'ın rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 25 Şubat 2022'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.



Seri Başları: Rangers, Sociedad, Napoli, Olympiakos, Lazio, Braga, Betis, Dinamo Zagreb



Seri Başı Olmayanlar: Leipzig, Porto, Dortmund, Sheriff, Barcelona, Atalanta, Sevilla, Zenit





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