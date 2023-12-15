Avrupa'da gündem Dzeko ve Tadic: 'İnanılmazlar!'

Fenerbahçe'nin tecrübeli ikilisi Edin Dzeko ve Dusan Tadic, uluslararası forum reddit'te de gündem oldu.
Edin Dzeko'nun 23, Dusan Tadic'in ise 17 gollük katkı sağlaması ve Fenerbahçe'nin her iki oyuncuya da bonservis ödememesi günün en dikkat çeken konularından biri oldu.
Ajax profil fotoğraflı bir futbolsever, "Dusan Tadic'i çok özlüyorum. Ne oyuncuydu ama..." yazdı.
"TADIC VE DZEKO, HAK ETTİKLERİ DEĞERİ BULAMADILAR"
Bayern Münih profil fotoğraflı bir futbolsever ise, "Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Avrupa futbolunun en hak ettiği değeri bulamayan iki oyuncusu. İkisini de çok beğeniyorum." dedi.
Paris Saint-Germain taraftarı olan bir futbolsever, "Fransa'da bazı Türkiye Ligi maçları yayınlanıyor ve denk geldikçe izliyorum. Tadic ve Dzeko oynadıkları maçlarda çok etkileyiciler. Ayrıca, ne zaman bu maçlara denk gelsem izliyorum çünkü tonla eski Fransa Ligue 1 futbolcusu Türkiye'de oynuyor." yazdı.
"SANKİ CENNETTEN GÖNDERİLDİ"
Bir futbolsever ise, "Dzeko, Fenerbahçe'ye cennetten gönderildi." yorumunu paylaştı.
Manchester City taraftarı olan bir diğeri, "Eski golcümüz Dzeko, her zaman beğendiğim ve özlediğim bir futbolcu." yorumu yaptı.
"BUNDESLIGA'YA DAMGASINI VURDU"
St. Paulu taraftarı olan bir taraftar ise, "Dzeko gibi Bundesliga'ya damgasını vurmuş ve şampiyon olmuş bir golcünün Bayern Münih ya da Dortmund'da forma giymeden bu yaşına gelmiş olması bana çok çılgınca geliyor." yazdı.
Edin Dzeko'nun 23, Dusan Tadic'in ise 17 gollük katkı sağlaması ve Fenerbahçe'nin her iki oyuncuya da bonservis ödememesi günün en dikkat çeken konularından biri oldu.
Ajax profil fotoğraflı bir futbolsever, "Dusan Tadic'i çok özlüyorum. Ne oyuncuydu ama..." yazdı.
"TADIC VE DZEKO, HAK ETTİKLERİ DEĞERİ BULAMADILAR"
Bayern Münih profil fotoğraflı bir futbolsever ise, "Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Avrupa futbolunun en hak ettiği değeri bulamayan iki oyuncusu. İkisini de çok beğeniyorum." dedi.
Paris Saint-Germain taraftarı olan bir futbolsever, "Fransa'da bazı Türkiye Ligi maçları yayınlanıyor ve denk geldikçe izliyorum. Tadic ve Dzeko oynadıkları maçlarda çok etkileyiciler. Ayrıca, ne zaman bu maçlara denk gelsem izliyorum çünkü tonla eski Fransa Ligue 1 futbolcusu Türkiye'de oynuyor." yazdı.
"SANKİ CENNETTEN GÖNDERİLDİ"
Bir futbolsever ise, "Dzeko, Fenerbahçe'ye cennetten gönderildi." yorumunu paylaştı.
Manchester City taraftarı olan bir diğeri, "Eski golcümüz Dzeko, her zaman beğendiğim ve özlediğim bir futbolcu." yorumu yaptı.
"BUNDESLIGA'YA DAMGASINI VURDU"
St. Paulu taraftarı olan bir taraftar ise, "Dzeko gibi Bundesliga'ya damgasını vurmuş ve şampiyon olmuş bir golcünün Bayern Münih ya da Dortmund'da forma giymeden bu yaşına gelmiş olması bana çok çılgınca geliyor." yazdı.
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