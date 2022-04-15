Avrupa'da gecenin özeti!

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları tamamlandı ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.



Gecenin en çok merakla beklenen maçında Barcelona, 1-1'lik ilk maçın ardından Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Eintracht Frankfurt, Kostic'in 2 ve Rafael Borre'nin golleriyle Camp Nou'da 3-2 kazanıp yarı final biletini cebine koyan taraf oldu. Barça'nın golleri 90+1. dakikada Sergio Busquets ve 90+11. dakikada penaltıdan Memphis Depay attı



Yine 1-1'in rövanşında Lyon, West Ham'ı Fransa'da konuk etti. İngiliz ekibi West Ham, 38'de Dawson, 44'te Rice ve 48'de Bowen ile 10 dakika içinde 10 gol bulup yarı finale yükselen taraf oldu.



1-1'in rövanşında Atalanta ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Bergamo'da oynanan maçı konuk ekip RB Leipzig kazandı. Leipzig'e turu getiren golleri 18 ve 87. dakikada Nkunku attı. Leipzig, bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı.



İlk maçı 1-0 kaybeden Rangers, Braga ile Ibrox'ta karşı karşıya geldi. Rnagers, 2. dakikada Tavernier'in penaltı golüyle öne geçti. Braga'da Tormena, 42. dakikada kırmızı kart gördü. Rangers, 44. dakikada Tavernier'in penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. Tura doğru giden Rangers'a 83. dakikada David Carmo attı ve maç uzatmalara taşındı. Rangers, 101. dakikada Kemar Roofe'un attığı golle yarı final biletini cebine koydu



UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri



RB Leipzig - Rangers

West Ham - Frankfurt



UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma, 2-1 yenildiği maçın rövanşında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırladı. 5'te Abraham, 23, 29 ve 49'da Zaniolo'nun golleriyle 4-0 kazanan Roma, yarı finale yükseldi.



Feyenoord, 3-3'ün rövanşında Slavia Prag'a konuk oldu. Dessers ile 2. dakikada öne geçen Feyenoord, 14. dakikada Traore'nin golüne engel olamadı. Dessers'in 59 ve Sinisterra'nıın 78'de gelen golleriyle Feyenoord 3-1 kazandı ve yarı finale yükseldi. Feyenoord forması giyen milli yıldız Orkun Kökçü, mücadeleye ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldı.



İlk maçı 2-1 kazanan Olimpik Marsilya, PAOK'un konuğu oldu. Dimitri Payet'nin 34'te gelen golüyle turlayan Marsilya'da Cengiz Ünder son 18 dakikada oynadı.



PSV ile Leicester, 0-0'ın rövanşında Eindhoven'da karşı karşıya geldi. PSV, Eran Zahavi'nin 27. dakikadaki golüyle öne geçti. Leicester City, 77'de Maddison ve 88'de Ricardo Pereira ile tur atlamayı başardı.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri



Leicester City - AS Roma

Feyenoord - Olimpik Marsilya





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