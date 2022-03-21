Avrupa'da Cody Gakpo savaşı!

PSV Eindhoven forması giyen Cody Gakpo, Avrupa'nın devlerini peşinden koşturuyor.



DEVLER PEŞİNDE



İngiliz basınında yer alan haberde; 22 yaşındaki futbolcunun peşinde; Barcelona, Bayern Münih, Liverpool ve Arsenal'in olduğu aktarıldı.



PSV 50 MİLYON EURO BEKLİYOR



Haberde, PSV'nin, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu için bonservis beklentisinin ise 50 milyon euro olduğu belirtildi.



31 GOLE KATKI SAĞLADI



Bu sezon PSV formasıyla 37 maçta süre alan Cody Gakpo, 16 gol, 15 asist yapma başarısı gösterdi.





İLGİLİ VİDEO