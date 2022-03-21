Avrupa'da Cody Gakpo savaşı!

PSV Eindhoven forması giyen Cody Gakpo'nun peşinde; Barcelona, Bayern Münih, Liverpool ve Arsenal'in olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Avrupa'da Cody Gakpo savaşı!
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21 Mart 2022 20:36
PSV Eindhoven forması giyen Cody Gakpo, Avrupa'nın devlerini peşinden koşturuyor.

DEVLER PEŞİNDE

İngiliz basınında yer alan haberde; 22 yaşındaki futbolcunun peşinde; Barcelona, Bayern Münih, Liverpool ve Arsenal'in olduğu aktarıldı.

PSV 50 MİLYON EURO BEKLİYOR

Haberde, PSV'nin, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu için bonservis beklentisinin ise 50 milyon euro olduğu belirtildi.

31 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon PSV formasıyla 37 maçta süre alan Cody Gakpo, 16 gol, 15 asist yapma başarısı gösterdi.

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