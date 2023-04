Avrupa'da büyük başarı elde eden milli sporcular konuştu!

Güreş, karate ve halter branşlarında düzenlenen Avrupa şampiyonalarında madalya kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları ve İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş, basın mensuplarıyla bir araya geldi.



İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş, "Geçtiğimiz 1 ay içerisinde yapılan müsabakalar neticesinde madalya alan arkadaşlarımız var. Karateci arkadaşlarımız 2 gümüş, 5 de bronz elde ettiler. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bizi ve milli takımımızı çok güzel temsil ettiler. Ben bu başarılarının devamı için her zaman onlara desteklerimizi sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum. Sporcu arkadaşlarımızın bu başarısını duyurmamız ve anlatmamız gerekiyordu. Bu başarılar kolay elde edilmiyor. Arkadaşlarımızın her başarısını, iyi sonuçlarını ve kötü sonuçlarını desteklememiz gerekiyor. Hırvatistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası sonrası güreşte de güzel sonuçlar elde ettik. Ermenistan'da halterde güzel sonuçlar elde ettik. Deprem afetini yaşadığımız bu süreçte, yasta olduğumuz bu dönemde sporcu arkadaşlarımızın bu denli başarı elde etmeleriyle, insanların üzüntüsünü bir nebze giderebildiysek ne mutlu bize. Keşke vatandaşlarımız da görebilseydi sporcu arkadaşlarımızın mücadelelerini. Bu bir nebze umut olsun diyoruz. Böyle zor bir dönemden geçerken bu başarıların gelmesi bizi bir o kadar daha mutlu etti. Ben arkadaşlarımızı tebrik diyorum. Bundan sonrasında da başarılar diliyorum. Kulübümüzün en büyük hedefi olimpiyatlar. Oyuncularımızı tüm turnuvalar için hazır halde tutacağız. Hepsiyle gurur duyuyorum" diye konuştu.



Avrupa Güreş Şampiyonası'nda da grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazanan Burhan Akbudak da açıklamasında, "Geçen yıl 3'üncü olmuştum. Biz de oraya şampiyon olmak için gittik. Çok şükür ki hedefimize de ulaştık. Benim için oranın anlamı daha özel oldu. Ben Kahramanmaraşlıyım. Depremlerde hayatını kaybeden yakınlarımız oldu. Ben onlar için ayrı bir motive oldum. Onlar için mücadele ettim. Aklımda her zaman o etki vardı. Ben bunu pozitif yönde kullandım. Bu beni daha da güçlendirdi. Sonunda da Allah'a şükürler olsun şampiyon olduk. Biz buralara gelirken bizlere çok büyük destekler veriliyor. Devletimiz, kulübümüz, ailemiz bize çok destek olduk. Gururlu bir şekilde altın madalyaya dönmek nasip oldu" ifadelerini kullandı.



Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 55 kiloda altın madalya kazanan Adem Burak Uzun ise, "İlk defa katıldım. Bu benim için büyük gururdu. Böyle rakiplerle ilk defa karşılaştım. Yaşım da ufak olduğu için beni tanımıyorlardı. Bu sene çok iyi çalıştım ve kazandım. 55 kiloda Avrupa şampiyonu oldum. İBB'ye de yeni geçtim ve gelmemle birlikte çok iyi bir madalya elde ettim. Önümüzde dünya şampiyonası var, inşallah bu şekilde çalışıp, dünya şampiyonu olup, kulübümüze bir altın daha getireceğim" şeklinde konuştu.



Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 77 kiloda Avrupa üçüncüsü olan Yunus Emre Başar ise şunları söyledi:



"İki sene üst üste final yaptım. Final maçlarım zorlu maçlar oluyordu. Bu sene gerçekten iyi hazırladım ama bu sporun doğasında var. Bazen çok istersin ama şanssızlık olabiliyor. Yarı final maçında geçen sene finalde kaybettiğim Ermeni rakibime kaybettim. Önümüzde dünya şampiyonası var. Avrupa Şampiyonası'nda şükürler olsun 3'üncü oldum ancak daha zorlu bir süreç başlıyor. Hedefimiz olimpiyat kotasını almak."



Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 53 kiloda üçüncü olan Zeynep Yetgil de, "Bronz aldım ancak benim için altın değerinde. Büyüklerde de ilk madalyam. Bunun duygusu daha farklı. Çok zor bir sıkletteyim. Burada mücadele etmek diğer sıkletlere göre zor, olimpik olduğu için güçlü rakipleriniz oluyor. Çok zor bir süreçten geçtik. Katılmadan önce konuşuyorduk. Bu madalyayı depremde hayatını kaybedenlere armağan ediyorum. Olimpiyat kotasını almak istiyorum. Hazırlıklarıma o şekilde devam edeceğiz. Kulübüme çok teşekkür ediyorum" dedi.



Avrupa Halter Şampiyonası'nda ise erkekler 96 kiloda Avrupa ikincisi olan Hakan Şükrü Kurnaz, "Ermenistan'da olduğu için öfkeliydik onlara. Açılışta Azerbaycan seremonisinde bayrağı yakmaları bize daha çok motivasyon verdi. İkinci defa büyükler Avrupa Şampiyonası'na katıldım. 18 yaşında olduğum için tecrübem azdı ama Avrupa ikincisi oldum. Buradan kulübüme teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.



Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda 50 kiloda gümüş madalya kazanan Serap Özçelik Arapoğlu ise şunları kaydetti:



"Bir Avrupa Şampiyonası'nı daha geride bıraktık. Büyüklerde 9'uncu finalimi yaptım. 7'nci kez altın almayı çok istedim ancak her zaman iyi olmak yetmiyor. Hata yapmamak korkusuyla müsabakayı garantiye almak istedim. Hakem kararına götürsem mi götürmesem mi diye düşünürken 7 saniye kala maçı verdim. Gerçekten üzüldüm. Gerçekten zor işler başarılıyoruz. Avrupa Oyunları ve Dünya Şampiyonası var. Onlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."



Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası erkekler katada bronz madalya kazanan Kutluhan Duran da, "Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa üçüncülüğü elde ettim. İlk kez ferdi olarak bu dereceyi aldım. Çok mutluyum. İlerleyen maçlarda en iyi şekilde temsil etmek için her şeyi yapacağım. Çalışmalarımıza en iyi şekilde devam edeceğiz. Kulübümüze de teşekkür ediyorum" dedi.



Avrupa Karate Şampiyonası'nda 67 kiloda bronz madalya alan Burak Uygur ise, "Bu sene İspanya'da yapılan şampiyonada 67 kiloda Avrupa üçüncüsü oldum. Geçen sene Avrupa şampiyonu olmuştum. Amacım üst üste ikinci kez elde etmekti ki bu doğrultuda çalışmalarımıza başladık. Sonuç itibariyle takım olarak güzel bir şampiyona geçirdik. İBB sporcuları olarak damga vurduk. Deprem sonrası vatanımıza, milletimize iyi haberler verdiğimiz için mutluyuz. Avrupa Oyunları ve Dünya Şampiyonası'ndan çok daha iyi sonuçlarla döneceğiz inşallah" açıklamasında bulundu.



AVRUPA'DA 3 BRANŞTA BÜYÜK BAŞARI



İspanya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu gümüş madalya, 75 kiloda Erman Eltemur gümüş madalya, 67 kiloda Burak Uygur bronz madalya, erkekler katada Kutluhan Duran bronz madalya ve Uğur Aktaş, Ömer Faruk Arslan, Ömer Faruk Yürür'ün bulunduğu Erkek Kumite Takımı ise bronz madalya kazanmıştı. Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda ise erkekler 96 kiloda Hakan Şükrü Kurnaz, koparmada 170 kiloluk kaldırışıyla Avrupa ikinciliği; Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda da grekoromen stil 82 kiloda Burhan Akbudak ve 55 kiloda Adem Burak Uzun Avrupa şampiyonu olmuş, 77 kiloda Yunus Emre Başar ise Avrupa üçüncülüğü elde etmişti. Ayrıca kadınlar kategorisinde ise 53 kiloda Zeynep Yetgil Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başarmıştı.





