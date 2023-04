Avrupa'da büyük başarı elde eden milli sporcular: 'Hedef Olimpiyatlar'

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazanan Burhan Akbudak ve grekoromen stil 55 kiloda altın madalya kazanan Adem Burak Uzun ile İspanya'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda 50 kiloda gümüş madalya kazanan milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) açıklamalarda bulundu.



BURHAN AKBUDAK: BU ŞAMPİYONLUĞUN BENİM İÇİN ANLAMI VE ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK



Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Burhan Akbudak, tarih yazdıklarını belirterek, "22 yıl aradan sonra takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Tabii ki bu benim de ilk Avrupa şampiyonluğum. Madalyam vardı ancak bu benim aldığım ilk şampiyonluk. İlkler hiçbir zaman unutulmaz biliyorsunuz. Benim için anlamı ve önemi çok büyük. Bir deprem felaketi geçirdik. Asrın felaketi olarak biliyor. Ben orada mindere çıkarken şehitlerimiz için mindere çıktığımda onları düşünerek motive oldum. Bu da bana ayrı bir güç verdi. Bu anlamda duygularım tarih edilemeyecek derecede yoğun ama ülkeme de altın madalya ile dönmek büyük bir şeref benim için" diye konuştu.



Dünya şampiyonası hakkında da konuşan Akbudak, "Eylül ayında dünya şampiyonası var Sırbistan'da. Ben 2021'de dünya ikincisi oldum, 2022'de dünya şampiyonu oldum. Artık biz tek haneleri çiftlere çıkarmaya çalışıyoruz. İnşallah 2023'de de dünya şampiyonu olup, ikincisini elde etmek istiyorum. Oraya da aynı şekilde profesyonel anlamda milli takım kampımızda, kulübümüzün verdiği imkanlar dahilinde çalışmalarımızı en iyi şekilde tamamlayıp, oraya hazırlanacağız inşallah" dedi.



ADEM BURAK UZUN: ÇİFTE BAYRAM YAŞATTIK, ÇOK MUTLUYUM



Avrupa şampiyonu bir diğer milli güreşçi Adem Burak Uzun ise DHA'ya yaptığı açıklamada, "2020'de U23'te Avrupa ikincisi oldum. Şampiyon olamadım. Dünya şampiyonasına gittim, U23'te üçüncü oldum ve 2021-2022'de de yenildim. Güreşte yenmek de yenilmek de var. Böyle şeyler olacak. Büyükler kategorisinde güreşmeye hak kazandım, ilk defa gittim. Biraz heyecan vardı. Açıkçası rakiplerimin hiçbirisini tanımıyordum ta ki gidene kadar. Rakiplerimin hepsi de Avrupa ve dünya şampiyonu sporculardı. Ben de elimden gelen her şeyi yaptım ve Avrupa şampiyonu oldum. Ülkeme ve kulübüme altın madalya kazandırdım. Çifte bayram yaşattık. Bu yüzden çok mutluyum. İnşallah dünya şampiyonasında da böyle devam etmeye çalışacağım. Çalışmalarıma son hızla devam edeceğim" ifadelerini kullandı.



SERAP ÖZÇELİK ARAPOĞLU: ALTIN MADALYAYI AVRUPA OYUNLARI'NDA KAZANMAK İSTİYORUM



Avrupa Karate Şampiyonası'nda 50 kiloda gümüş madalya kazanan milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, elde ettiği madalyanın kendisini tatmin etmediğini ifade ederek, "Büyüklerde toplamda 9'uncu finalim oldu. Üst üste de üçüncü kez final oynadım. Altın çok istiyordum 7'nci kez ama buna da şükrediyorum. Son saniye kala müsabakayı vermem beni çok üzdü. Dile kolay aslında. Baktığınızda 9'uncu kez final oynuyorsun ve 3 tane de bronz madalyan var. 12 sene yapıyor. Kolay olmuyor. Gerçekten buradan, dışarıdan kolay gözüküyor. Çıkıyorsun dövüşüyorsun ama arkasında yatan birçok sebep var. Antrenman var, özel yaşam var. Her şey seni etkileyebiliyor. Mesela olimpiyatlara çok iyi hazırlanmıştım ama psikolojik olarak etkilendiğim için istediğim performansı sergileyememiştim. Bir hedef koyuyorum ve çok çalışıyorum. O gün şartlar el veriyorsa onu kazanıyorum. Şimdi Avrupa Oyunları ve dünya şampiyonası var. Ona hazırlanacağız. Avrupa Oyunları'na kotayı kazandım çok şükür. Üçüncü katılımım bu benim. İlk kez düzenlenende de ilk altın madalyayı kazanmıştım. İkincisinde gümüş kazandım. Burada kaçırdığım altın madalyayı Avrupa Oyunları'nda kazanmak istiyorum. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım."



FATİH KELEŞ: BİZİM HEDEFİMİZDE HER ZAMAN İÇİN OLİMPİYATLAR VAR



İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş ise açıklamasında olimpiyatlara vurgu yaptı. Keleş, "Olimpiyatlara hedef koymuş, oraya dönük hazırlık yapan bir spor kulübüyüz. Dolayısıyla 21 branşta faaliyet gösteren bir spor kulübüyüz. Bizim hedefimizde her zaman için olimpiyatlar var. Dolayısıyla olimpiyatlara hedef koymanız için Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında başarılar elde etmek lazım. Arkadaşlarımız da sağ olsunlar uzun süredir çalışmalarının mükafatını aldılar. Geçtiğimiz 1 ay içerisinde Avrupa Şampiyonalarında 12 madalya elde ettik. Bunlar karate, halter, güreş ve kadın güreş branşında toplam 12 madalya. Bu çok güzel bir başarı ama bu sadece olimpiyatların öncesinde aslında bir anlamda antrenman bunlar. Tabi ki önemli, tabi ki değerli. Şimdi önümüzde Dünya Şampiyonası var. Olimpiyat kotaları var. Onlara hazırlanacağız. 2024 Fransa'da da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için sporcularımız mücadele etmeye devam edecekler" dedi.

