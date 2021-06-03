Avrupa'da bizden daha çok hoca değiştiren yok!

2018-2021 arasında 5 majör ligdeki teknik adam değişikliklerine bakıldığında ilk 13 sırada Türk takımları var. Fenerbahçe listede 5'inci..

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Avrupa'da bizden daha çok hoca değiştiren yok!
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03 Haziran 2021 11:24
Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de 2018 yılından bu yana görev yapan antrenör sayısı 8'e yükselmiş oldu.

Teknik direktör istikrarını sağlayamayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da da zirveyi zorluyor.

5 majör lig ve Süper Lig'de yer alan 119 takımın 2018-2021 yılları arasında çalıştığı teknik direktörler incelendiğinde Fenerbahçe, 5. sıraya yerleşti. Listenin ilk 13 sırasında ise Süper Lig ekipleri yer aldı. Kayserispor ve Denizlispor 11'er hoca ile zirveyi paylaştı.

Grafik: Sabah




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