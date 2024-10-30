Avrupa'da bile Galatasaray gibisi az!

Hem Galatasaray hem de takımın teknik patronu istatistiklerde de ligi domine ediyor. Avrupa'nın 5 büyük liginde sadece Manchester City, Juventus, Bayern Münih, Leipzig ve PSG, Galatasaray gibi yenilgisiz yola devam ediyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Avrupa'da bile Galatasaray gibisi az!
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30 Ekim 2024 12:39
G.Saray derbide Beşiktaş'ı devirerek liderliğini pekiştirirken hem sarı kırmızılı kulüp hem de teknik direktör Okan Buruk istatistiklerde de ligi domine ediyor. Derbilerdeki performansıyla dikkat çeken sarı kırmızılı ekip, Okan Buruk döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı 10 maçın 7'sini kazandı. Diğer 3 maçta 2 rakibine 1'er kez yenildi, Fenerbahçe ile 1 kez berabere kaldı.

GALATASARAY'IN TARİHİNE GEÇTİ

Süper Lig tarihinde en az 10 büyük maçta (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor) görev yapan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesinin sahibi Okan Buruk. 14 maçta 10 kez kazanan Buruk %71'lik bir oran yakaladı. Ayrıca 2020 senesinden bu yana Süper Lig'de Beşiktaş'ı en fazla mağlup eden teknik direktör Okan Buruk. Bu seride 5 galibiyet, 2 yenilgi alan 51 yaşındaki çalıştırıcı aynı zamanda Galatasaray tarihinde Beşiktaş'ı konuk ettiği ilk 3 lig maçını da kazanan ilk teknik adam.

CİMBOM GİBİ SADECE 5 TAKIM VAR

Bu sezon ligde namağlup yoluna devam eden tek takım da Galatasaray. Avrupa'nın 5 büyük liginde de sarı kırmızılılar gibi yoluna yenilgisiz devam eden sadece 5 takım var. İngiltere'de Manchester City, İtalya'da Juventus, Almanya'da Bayern Münih ve Leipzig, Fransa'da da PSG ligde mağlubiyet yaşamadı. 

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